Engadin St. Moritz macht aus Instagram-Motiven neue Printkampagne

Am 19. September startete die Herbstkampagne 2016 der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz an ausgewählten Plakatstandorten im Schweizer Unterland. Neben dem Sujet „Goldener Herbst“ wird erstmals mit vier Sujets geworben, die im Herbst 2015 von Instagramern fotografiert wurden.

Diese wurden von der Tourismusorganisation ausgewählt und eingeladen. Somit werden erstmalig Bilder im Print-Bereich eingesetzt, die für eine Online-Plattform erstellt wurden.

Letzten Herbst hatte die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz das erste Instameet mit sechs führenden Instagramern durchgeführt. Das inspirierende Fotomaterial, welches auf der Social Media Plattform „Instagram“ gepostet wurde, nutzt die Tourismusorganisation nun erstmalig auch im Print-Bereich. Vier Instagram-Sujets werden in Zürich im Fußgängerbereich sowie am Hauptbahnhof auf unterschiedlichen Plakatflächen eingesetzt, um auf den Kontrastreichtum während des Oberengadiner Herbstes aufmerksam zu machen. Mit dem Ansatz „Instagram goes Print“ und der damit verbundenen Verzahnung von digital und print will die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz die Kunden nach eigenen Angaben überraschend inspirieren.

Gleichzeitig werde auf knapp 200 ausgewählten Plakatflächen an den Bahnhöfen Winterthur, Uster, Rapperswil, Baden, Aarau, Olten, Basel sowie St. Gallen das Sujet „Goldener Herbst“ ausgehängt. Im Zentrum stehe hier die Bewerbung des einmaligen Angebotes „Bergbahnen inklusive“, welches bis am 31. Oktober 2016 gültig ist.

www.engadin.stmoritz.ch

Bild: Engadin St. Moritz