Allgäu: Drei Auszeichnungen für digitales Marketing

Die Allgäu GmbH kann gleich drei Preise für ihr digitales Marketing einheimsen.

Die Preise sind der German Design Award 2018 für den Film „365 Tage im Allgäu“, der österreichische T.A.I. Werbe Grand Prix für Online-Kampagnen im Tourismus sowie der Tiroler Landespreis für Werbung für die Fachkräftekampagne Jobchallenge Allgäu. Damit hat das Allgäu im Bereich digitales Tourismus- und Standortmarketing eine Vorreiterrolle als innovative Standort- und Destinationsagentur eingenommen. Der Jubel in der Allgäu GmbH ist groß: „Wir freuen sehr über diese hochkarätigen Auszeichnungen. Unabhängige Experten in Deutschland und Österreich zeichnen unsere Marketingarbeit sowohl im Tourismus- als auch im Fachkräftemarketing aus. Wir sehen uns in unserer Arbeit bestätigt und nehmen die Preise als Ansporn für weitere innovative Projekte“, meint Stefan Egenter, Marketingleiter der Allgäu GmbH.

German Design Award

Bereits 2017 hat der vom Bundestag initiierte Rat für Formgebung den Tourismusfilm "365 Tage Allgäu - Urlaub in den Alpen" für den German Design Award 2018 nominiert. Nun wurde aus der Nominierung die Auszeichnung. Dem Allgäu, so heißt es in der Begründung, sei es gelungen durch Design in der audiovisualen Wahrnehmung einen Markenwert erreicht zu haben. Der professionell umgesetzte und in den sozialen Netzwerken ausgespielte Film stelle den digitalen Content der Destination Allgäu absolut vorbildlich dar. „Der Film aus der subjektiven Ich-Perspektive suggeriert, man erlebe das Allgäu mit all seinen Urlaubs- und Erholungsfacetten gerade selbst“, meint die Jury. Umgesetzt wurde die Idee von Mischfabrik GmbH. Seit der Veröffentlichung im August haben auf Facebook 600.000 Menschen den Film gesehen, auf Youtube sind es 79.000.

T.A.I. Werbe Grand Prix

Ebenfalls im Bereich Tourismus hat die österreichische Tourismusindustrie die Online-Kampagne „Allgäu – vielfältige Erlebniswelten“ mit dem T.A.I. Werbe Grand Prix, Signum Laudis in Silber in der Kategorie Multimedia-Kampagne bedacht. Für die Kampagne hat die Allgäu GmbH die Agentur HRS Destination Solutions aus Innsbruck beauftragt. Das Ziel der ausgezeichneten Kampagne „Allgäu – vielfältige Erlebniswelten" war es, die Marke in definierten Zielgruppen und -regionen weiter zu stärken und die Interaktivität zu erhöhen, beispielsweise die Anzahl der Hotelbuchungen oder die Besuchsdauer der Interessenten.

„Für uns und damit die Agentur lag die besondere Herausforderung darin, die Kampagne für insgesamt acht Themenfelder umzusetzen: Es gilt unter anderem die Alpenwellness, Radrunde, Wandertrilogie, Stadtgeschichten und den Standort Allgäu zu bewerben, und das auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten“, meint Stephan Schuster, Online-Manager der Allgäu GmbH. Verschiedene Werbekanäle und Marketinginstrumente wurden genutzt und auch der Streuverluste so gering wie möglich gehalten: Es wurde auf die vorhandenen Daten und Analysen zum Kundenverhalten auf den HRS Group-Portalen zurückgegriffen. Der Erfolg dieser Analysen und dem Marketingmix lässt sich anhand der Zugriffswerte messen, die über alle Themenwelten hinweg deutlich über dem Vorjahreswert lagen.

Jobchallenge Allgäu

Die Jobchallenge fiel nicht nur den Nutzern sozialer Netzwerke in Deutschland positiv auf, sondern auch Tiroler Werbefachleuten. Die Fachkäftekampagne erhielt den Tirolissimo – Tiroler Landespreis für Werbung in der Kategorie Onlinemarketing und Social Media. Entwickelt von der Allgäu GmbH unterstütz die Agentur Speed u Up aus Österreich die Umsetzung. Bei der Kampagne Jobchallenge Allgäu absolviert die Jobhopperin Annabelle Klage 30 Jobs in 180 Tagen. Sie ist in Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen unterwegs und berichtet im Blog darüber. Unglaubliche 4,8 Millionen Impressions wurden erzielt. Mit diesem Format Jobhopping wird nicht nur die eigentliche Arbeit, sondern auch der Arbeitgeber und die Destination vorgestellt. Und dies aus Sicht einer jungen Frau. Deren Authentizität spricht junge potentielle Fachkräfte an.

Sabine Ritter von der Allgäu GmbH bekräftigt: „Das Allgäu geht neue Wege in der Fachkräftegewinnung und zeigt, dass wir die Fach- und Führungskräfte gezielt erreichen, insbesondere in den Großstädten München, Stuttgart, Köln, Hamburg, Frankfurt, Berlin. Annabelle Klage aus Frankfurt ist dabei unser sympathisches Kampagnengesicht. Aus ihrer Perspektive testet sie und inspiriert und motiviert Firmen neue Wege in der Fachkräftegewinnung zu gehen,"

www.allgaeu.de