Erster eTravel Start-up Day auf der ITB Berlin

Am Freitag, 9. März 2018, findet zum ersten Mal der eTravel Start-up Day statt. An diesem Tag treffen sich Gründer aus Europa, Amerika und Asien auf der e-Travel Stage in Halle 6.1. Beim Start-up-Wettbewerb und in mehreren Sessions informiert die junge digitale Community über ihre Innovationen im Segment Travel Technology.

Der Start-up Day beginnt mit einem Impulsvortrag und anschließender Session zum Thema „How Start-ups and travel innovation are redefining the chinese market”. In dieser Runde diskutieren Gründer über ihre Zukunft in einem der am stärksten wachsenden Reisemärkte. Danach präsentieren französische Start-ups ihre Innovationen. Spannung verspricht die Neuauflage des Start-up Pitch powered by Phocuswright. Unter den kritischen Augen der Jury, den sogenannten „Dragons“, kämpfen vier internationale Start-ups um den besten Platz. Unter dem Motto „Fun & Technology“ berichten sieben innovative Start-ups aus Spanien im Schnelldurchlauf dem internationalen Publikum, wie eine der gefragtesten Destinationen weltweit mit den Herausforderungen der Branche umgeht.

Mit dem Panel der Early Stage Start-ups und dem GetYourGuide Panel erwarten die Besucher am Nachmittag gleich zwei Highlights zur deutschen Start-up Szene: Die Doppel-Session des eTravel Start-up Days wird von dem deutschen Start-up Panel und Start-up Cluster powered by VIR (Verband Internet Reisevertrieb) eröffnet. Moderatoren sind Michael Buller, Vorstand des VIR und Axel Jockwer, Start-up-Coach und Digitalexperte, der auch durch den Tag führt. Nach einem kurzen Impulsvortrag folgt eine Vorstellungsrunde zu Start-up-Ideen mit anschließendem Panel. Johannes Reck, CEO von GetYourGuide, und weitere bereits am Markt renommierte und global wachsende Start-up Unternehmen geben direkt danach aktuelle Trends und Prognosen zu Innovationen im Travel Technology-Bereich. Gelegenheiten zum Nachfragen und Netzwerken haben alle Teilnehmer beim abschließenden Networking Event auf der eTravel Stage.

www.itb-berlin.de/etravel