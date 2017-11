SECRA gründet eTourismus Akademie

Die Agentur SECRA startet eine neue „eTourismus Akdademie“, mit Angeboten für Gastgeber und Touristiker.

Ob online via Live-Webinar, vor Ort bei Gastgebertagen oder als Inhouse-Schulung und Training-on-the-Job bei Klausur-Tagungen einer Tourist-Information: Die Akademie soll deutschlandweit für jeden Bedarf das passende Schulungsangebot bereitstellen. „Touristisches Wissen ist gefragt, nicht nur bei Akteuren einer DMO/LTO, sondern auch bei Gastgebern und Leistungsträgern vor Ort“, erklärt Christoph Rakel, Geschäftsführer der Agentur mit Sitz in Sierksdorf an der Ostsee, die Gründung der Akademie. Mit Referent Thomas Brunner konnte SECRA einen erfahrenen Schulungs- und Marketingexperten für sich gewinnen. „Lust auf Weiter- und Fortbildung zu machen und Wissen einfach und sympathisch zu vermitteln – darum geht es uns“, so Rakel. Die Themen drehen sich unter anderem um die Bereiche Servicequalität, Beschwerdemanagement, Vermarktung, Social Media, Kommunikation und Stammgastbetreuung.



www.etourismus-akademie.de