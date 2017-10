KölnTourismus startet neuen Online-Shop

KölnTourismus hat am Montag seinen neuen Online-Shop unter www.der-koelnshop.de gestartet.

Der Shop auf neuer technischer Basis erstrahlt im modernen Look & Feel und soll eine hohe Bedienfreundlichkeit durch geänderte Menüführung und einen verkürzten Checkout-Prozess bieten. Zum Start können Kunden noch bis Ende der Woche von zahlreichen Eröffnungsangeboten profitieren. Peter Stöger, (gerade noch) Trainer des 1. FC Köln und bekennender Fan der Stadt, hat den neuen Köln-Shop heute Mittag im KölnTourismus Service Center am Dom als erster Kunde eingeweiht.

Touristen und Kölner finden bereits seit vielen Jahren ein großes und ausgewähltes Sortiment an Köln-Produkten vor – sowohl im Köln-Shop am Dom, als auch online. „Wir sehen jedes Produkt als Werbeträger für Köln an“, erklärt Josef Sommer, Geschäftsführer der KölnTourismus GmbH. „Köln ist ein Gefühl und somit verkaufen wir mit den verschiedenen Produkten auch Emotionen. Gäste der Stadt werden so zu Botschaftern, wenn Sie in ihre Heimat zurückkehren und ein Stück Köln mitnehmen.“

Noch bis zum kommenden Sonntag (29. Oktober 2017) profitieren Online-Kunden unter der-koelnshop.de von Eröffnungs-Rabatten auf beliebte Produkte, wie die Glas-Serie Skyline, der Dom-Reisekoffer oder das Kuschelkölsch-Kissen.

Zu den Kunden des stationären sowie des Online-Shops zählt inzwischen auch eine große Kölner Stammkundschaft, die sich regelmäßig über Produktneuerungen informiert. Diese haben die Möglichkeit, ihre Online-Bestellung auch im Shop am Dom entgegenzunehmen und so Versandkosten zu sparen. Großabnehmern, z. B. aus der Hotelerie, bietet KölnTourismus auf Anfrage Staffelpreise an.

