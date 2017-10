Neue Alexa-Hardware: Amazon stellt drei neue Echo Modelle vor

Im Rahmen einer Produkteinführung hat Amazon eine Vielzahl neuer Alexa-fähiger Produkte in unterschiedlichen Kategorien vorgestellt. Mit gleich drei neuen Echo Geräten, einem speziellen Adapter für Festnetztelefone, den neuen Echo Buttons sowie der Veröffentlichung von Programmierschnittstellen für neue Gadgets stand der Cloud-basierte Sprachdienst Alexa im Mittelpunkt der Produktoffensive.

Echo Show

Dank eines Displays kann Alexa nun auch Bildinhalte anzeigen. Echo Show, so der Name des neuen Geräts, kann ab sofort vorbestellt werden. Es zeigt etwa Video Flash Briefings mit Nachrichten von der ARD Tagesschau oder ZDF heuteXpress, Musiktexte, Bildübertragungen von Smart Home-Kameras, Fotos, Wettervorhersagen oder Einkaufs- und To Do-Listen. Das Gerät verfügt über Dolby-Lautsprecher für raumfüllenden Klang und Fernfeld-Sprachtechnologie der zweiten Generation mit Richtstrahltechnologie und Geräuschunterdrückung. Dadurch könne Echo Show den Nutzer von überall im Raum klar hören - selbst wenn Musik laufe.

Passend zum neuen Modell bietet Amazon auch eine Vielzahl neuer Funktionen an: Mit Calling und Messaging können Kunden von Echo Show zu Echo Show oder zur Alexa App Videotelefonate führen oder Anrufe zwischen Echo, Echo Dot und der Alexa App tätigen beziehungsweise Textnachrichten versenden. Mittels Drop In erfolge der unkomplizierte Austausch zwischen Echo-Geräten im gleichen Haushalt um beispielsweise anzufragen, wann das Essen fertig sei. Außerdem gebe es speziell für das Display optimierte Skills, etwa von der Tagesschau, Deutsche Bahn, comdirect, Das Örtliche, KitchenStories, Mercedes, Ring und TorAlarm.

Echo Show kann ab sofort auf www.amazon.de/echoshow vorbestellt werden. Im Handel gibt es Amazon Show bei Media Markt, Saturn, Conrad, Expert, Medimax, EP und Cyberport.

Echo und Echo Plus: Der Echo-Nachfolger und der Echo Plus mit integriertem Smart Home Hub sind ab sofort für EUR 99,99 beziehungsweise EUR 149,99 vorbestellbar bereits ausgeliefert

Die zweite Generation von Amazon Echo präsentiert sich im neuen, kompakteren Look und ist in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich. Im Vergleich zum Vorgänger kommt Echo mit einer neuen, verbesserten Lautsprecherarchitektur sowie Dolby Processing. Zudem wurde der Preis um EUR 80 auf EUR 99,99 reduziert. Echo Plus ist zusätzlich mit einem integrierten Smart Home Hub ausgestattet, der eine Anbindung von Zubehör garantieren soll. Auf Befehl sucht Alexa automatisch alle kompatiblen Komponenten wie Lichter oder Stecker und richte sie selbsttätig ein.

Neben der neuen Calling und Messaging-Funktion ließen sich nun auch so genannte Routinen nutzen. Mit nur einem Sprachbefehl kann dann eine Kombination von Aktionen ausgelöst werden, etwa das morgendliche Einschalten von Licht und Kaffeemaschine und parallele Vorlesen der Nachrichten.

Echo Connect

Ab Anfang des kommenden Jahres mache zudem Echo Connect aus jedem Echo ein hochwertiges Telefon mit Freisprechfunktion für den Festnetzanschluss. Echo Connect funktioniert sowohl mit einer klassischen Telefonleitung als auch mit VoIP. Ohne einen einzigen Knopfdruck könne Alexa dann jeden Anschluss aus der Kontaktliste anrufen. Dem Empfänger wird die eigene Festnetznummer als Identifizierung angezeigt. Ruft ein Bekannter auf dem Anschluss zuhause an, nennt Alexa dessen Namen aus der Kontaktliste. Das Gespräch lässt sich dann ganz einfach per Sprachbefehl annehmen.

Echo Buttons

Die neuen Alexa Gadgets, die unterhaltsame und spielerische Erlebnisse mit Alexa ermöglichen sollen, sind im Doppelpack für EUR 19,99 rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in Deutschland erhältlich

Echo Buttons sind neue Produkte, die vielfältige Möglichkeiten bieten sollen, um mit der Familie oder Freunden gemeinsam zu spielen. Sie aktivieren auf Knopfdruck zahlreiche interaktive Multiplayer-Spiele, wie zum Beispiel Beat the Intro von Musicplode. Echo Buttons seien die Vorboten zahlreicher Alexa Gadgets, einer neuen Sammlung an Zubehör, das unterhaltsame und spielerische Erlebnisse mit Alexa ermögliche.

Alexa Gadgets

Mit Alexa Gadgets richtet sich Amazon speziell an Entwickler, die mithilfe des Alexa Gadgets SDK und der Gadget Skills API neue Produkte und Erlebnisse erschaffen können, die jedes kompatible Echo-Gerät zum Mittelpunkt einer interaktiven Spielwiese machen. Durch das Alexa Gadgets SDK lassen sich beispielsweise neue Alexa-fähige Eingabegeräte kreieren. Mit der Gadgets Skill API können Entwickler wiederum unterhaltsame, interaktive Multiplayer-Spiele erschaffen, die auf die neuen Echo Buttons abgestimmt seien. Das Alexa Gadgets SDK und die Gadget Skills API werden noch im Laufe des Jahres als Developer Preview erscheinen.

