On.Guide des ÖHV soll Bots für Hotellerie verfügbar machen

„On.Guide ist der nächste logische Schritt zur Stärkung der österreichischen Hotellerie“, freut sich Dr. Markus Gratzer, Geschäftsführer der ÖHV Touristik Service GmbH, über eine Auszeichnung und Förderung als Leuchtturmprojekt „Digitalisierung im Tourismus“. Im Fokus stehen Chatbots.

Gemeinsam mit sechs Partner-Hotels (St. Martins Therme & Lodge, Aparthotel Adler, Hotel Sonnenburg, Seehotel Jägerwirt, Boutique Hotel Hauser, Arlberg Hospiz Hotel) und dem Start-Up Onlim entstehe mit „On.Guide“ eine intelligente Datenbank. Chatbots und intelligente Assistenten wie Siri, Alexa oder google now werden zukünftig in allen Branchen einen zentralen Platz in der Kommunikation zwischen Gast/Kunde und Anbieter einnehmen. „Genau hier setzten wir mit On.Guide an. Die Inhalte und Angebote der Hotels werden in einer Datenbank gebündelt, mittels dem schema.org-Format maschinell lesbar gemacht und an die verschiedensten Channels verteilt“, erklärt Gratzer das Projekt. Nach einer Testphase sollen die Daten aller mehr als 1.400 ÖHV-Mitglieder eingespeist werden. Die annotierten Daten würden abschließend auch als Service den einzelnen Betrieben für ihre Webseiten zur Verfügung gestellt.

Ziel: Mehr Wettbewerbsfähigkeit

„Dass es in punkto digitaler Kooperationen und Innovationen im Tourismus noch Luft nach oben gibt, hat schon die ÖHV-Studie ‚Hotellerie 4.0‘ 2015 gezeigt“, streicht Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen und ÖHV-Vizepräsident, hervor. Der Druck von Seiten der großen internationalen Plattformen wächst, der Vertrieb wird immer teurer. „Ein starker Direktvertrieb wird zukünftig das A und O sein. On.Guide hilft den Betrieben genau dort hinzukommen“, so Hofmann.

www.oehv.at