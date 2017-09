Klagenfurt wird digital und smart für Gäste

Mit Minisendern (Beacons) und einer modernen App macht die Tourismus Region Klagenfurt als erste Stadt Österreichs Plätze, Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und Denkmäler virtuell sichtbar.

Die App liefere jede Menge Hintergrundinfos, Bilder, Audio-Dateien und Videos. Technologieträger ist das Klagenfurter Startup-Unternehmen Xamoom im Lakeside Park.

Die Tourismus Region Klagenfurt entwickelte den neuen virtuellen Stadtführer gemeinsam mit Xamoom. Der City Guide Klagenfurt (Icon: blauer Lindwurm auf weißem Hintergrund) ist kostenlos im Android und iOS-Appstore downloadbar.

An knapp 60 Standorten in Klagenfurt, Maria Saal, Grafenstein und Ebenthal wurden Minisender, sogenannte Beacons, montiert. Im Hintergrund wurde eine App programmiert, die – einmal heruntergeladen – zum praktischen Online-Reiseführer mit Mehrwert durch die Stadt und die Gemeinden werden soll. Kommt ein Spaziergänger zum Beispiel am Lindwurm vorbei, erkennt das Smartphone den Benutzer und informiert ihn auf deutsch, englisch oder italienisch mit Bild, Text und Audio-Datei über das Wahrzeichen der Landeshauptstadt.

Das eingebaute Kartensystem lotst die Gäste per Navi nach Belieben zwischen Altstadt und See bzw. durch die Umlandgemeinden. Dazu gibt’s Hintergrundinfos über Kultur, Natur, Aktivitäten und Veranstaltungen. „Für 2018 ist eine weitere Entwicklung des Systems geplant, mit weiteren Inhalten wie zum Beispiel zum Thema Mobilität oder einem Warenkorbsystem, um Eintritte, Gutscheine oder kurzfristig Hotelbuchungen durchführen zu können,“ erklären Regions-Vorsitzender Adi Kulterer und Geschäftsführer Helmuth Micheler.

Offline wird das Projekt durch eine Freizeitkarte begleitet, die neben den Sehenswürdigkeiten auch alle Beherbergungsbetriebe sowie die Rad- und Freizeitwege im Stadtgebiet und darüber hinaus darstellt.

www.visitklagenfurt.at

Bild: © Tourismus Region Klagenfurt