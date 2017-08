Brandenburg: Neue Software soll Informationen an Gästekontaktpunkten bereitstellen

Eine neue Software soll die Informationen aus den zentralen Datenbanken der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg für POIs, Veranstaltungen und buchbaren Angeboten auf digitalen Endgeräten in Touristinformationen, in Hotels und Gaststätten, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder auch in Destinationsmanagementorganisationen verfügbar machen.

Die Hamburger Agentur Netzvitamine begleitet derzeit die Erstellung des Anforderungskatalogs für die Software-Lösung im Auftrag der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg, gemeinsam mit der Brandenburger Tourismusbranche.

In den vergangenen Monaten fanden dazu mehrere Workshops mit touristischen Leistungsträgern aus den Reiseregionen statt, um deren Erfahrungen, Anwendungsfälle und Wünsche in die Neuentwicklung einfließen zu lassen. Ende Juli wurden die bisherigen Ergebnisse den Vertreterinnen und Vertretern der Reiseregionen sowie weiteren strategischen Partnerinnen und Partnern vorgestellt und diskutiert. In den nächsten Monaten sollen nun die Ausschreibung sowie die technische Umsetzung der benötigten Software folgen. Sie soll ab Frühjahr 2018 allen Unternehmen und Organisationen kostenfrei zur Verfügung stehen.

