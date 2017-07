Augmented Reality: Neue Funktionen für Hamburg Tourismus App

Die Hamburg Tourismus GmbH baut ihren digitalen Service für Gäste und Hamburger weiter aus. Mit neuen Funktionen wie Augmented Reality, hochauflösendem Kartenmaterial und einem Offline-Fußgängerrouting soll die Hamburg Tourismus App das Navigieren durch sowie das interaktive Erleben von Hamburg verbessern.

Zudem werde nun an 100 Erlebnispunkten in der Stadt über das bestehende Leitsystem auf den digitalen Reise- und Wegführer hingewiesen. Die Hamburg-App ist in den App-Stores oder unter www.hh-app.de kostenlos abrufbar.

Über 400.000 Mal wurde der digitale Reiseführer demnach bisher heruntergeladen. Damit gehöre die App zu den meistgenutzten digitalen Reiseassistenten der Branche. Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der App wurde nun eine Vielzahl neuer Funktionen umgesetzt. "Für den Dialog mit Gästen oder den Hamburgern ist das Smartphone von größter Bedeutung. Daher haben wir die Funktionen und Services der App weiter ausgebaut. Durch die Nutzung der technischen Möglichkeiten erhöhen wir die Aufenthaltsqualität vor Ort", so Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH.

Mit der neuen Augmented Reality-Funktion berücksichtige die App einen relevanten Markttrend. Durch Nutzung der Smartphone-Kamera könnten Gäste in Hamburg interaktiv sehen, was sich vor bzw. um sie herum befinde. Hierbei werde durch eine intelligente Verknüpfung von GPS-Daten, der Smartphone-Kamera sowie der Point of Interest- Datenbank der HHT mit über 1.500 Orten in der Stadt noch einfacher aufgezeigt, was sich in der Nähe zum Entdecken befinde.

In vielen Herkunftsländern von Hamburg-Gästen werde das Handy im alltäglichen Leben noch intensiver genutzt als in Deutschland. Insbesondere während einer Reise ist das Smartphone ständiger Begleiter, um sich zu orientieren oder Erlebnisse mit Freunden und Bekannten zu teilen. Mit der Möglichkeit, das Fußgängerrouting nun auch offline nutzen zu können, werde den Gästen das kostspielige Datenroaming erspart. Eine optimale Ergänzung dafür sei eine hochauflösende Vektorkarte mit einer Genauigkeit auf Hausnummernebene.

An den 100 meistfrequentierten Erlebnispunkten der Stadt wird mittlerweile zweisprachig auf die App hingewiesen. Damit wurde eine Verbindung zwischen dem klassischen Informationssystem und dem digitalen Reise- und Wegführer geschaffen. "Besuchern und Bürgern der Stadt möchten wir damit den derzeit umfassendsten app-basierten Service in Hamburg und weitreichende Informationen in deutscher und englischer Sprache bieten. "Mit unseren digitalen Angeboten wie der Hamburg Tourismus App sind wir jederzeit an der Seite unserer Gäste", so Felix Behnke, verantwortlicher Projektmanager in der HHT.

Mit der "Hamburg Tourismus App" hat die Hamburg Tourismus GmbH (HHT) einen innovativen, interaktiven Reisebegleiter mit rund 1.500 Sehenswürdigkeiten entwickelt. Die App präsentiert sich als Reiseplaner, Tourguide, Ticketschalter und Schiffsfinder in einem.

www.hamburg-tourismus.de

Bild: Hamburg Tourismus