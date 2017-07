Ideen abgreifen: NH Hotel Group veranstaltet DIGITAL TRANSFORMATION DAY

Die NH Hotel Group sucht neue technische und digitale Lösungen für den Hotelsektor - und versucht es mit einem NH DIGITAL TRANSFORMATION DAY. Das Ziel: Ideen abgreifen.

Die NH Hotel Group startet den NH DIGITAL TRANSFORMATION DAY demnach, um Tech- und IT-Unternehmen die Chance zu bieten, ihre Produkte und Leistungen direkt der Geschäftsführung der multinationalen Hotelgruppe vorzustellen.

Bis zum 4. August 2017 seien Tech- und IT-Unternehmen weltweit aufgerufen, ihre Ideen, Lösungen und Vorschläge für die Hotelbranche einzureichen. Der Fokus liege vor allem auf folgenden Bereichen: Verbesserung des Gästeerlebnisses, Steigerung des Umsatzwachstums und Verbesserung der Prozesse und der Produktivität der Hotelgruppe.

Unter allen Einreichungen würden bis zu 25 Unternehmen ausgewählt, die 15 Minuten Zeit hätten, ihre Ideen dem höchsten Entscheidungsorgan der NH Hotel Group – bestehend aus Führungskräften aus den Bereichen Resource Management, Hotel Operations, Finance, Revenue Management, Sales und Marketing, vorzustellen. Offenbar eine besondere Ehre, denn Geld gibt es für diese kostenlose Beratung offenbar nicht.

Die Ziele seien: Einerseits neue Produkte und Lösungen für das Unternehmen kennenzulernen, andererseits ein Zeichen an die internationale Technologie-Community zu senden. Die NH Hotel Group sei demnach offen für innovative Projekte und Lösungen mit dem Potential bestehende Geschäfts- und Kundenbeziehungen positiv zu beeinflussen. Langfristig soll die Initiative die digitale Transformierung der NH Hotel Group beschleunigen und helfen, die Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren, Kosten einzusparen und das Gästeerlebnis zu verbessern. Die Hotelgruppe möchte bei der Auswahl und Implementierung von IT- Lösungen smarte und flexible Entscheidungen fällen können, um ihre Führungsposition in der Branche weiter zu stärken. Auf gut deutsch: Man möchte viele Ideen abgreifen, um sich wieder wettbewerbsfähig zu machen. Trotzdem werden sicher wieder viele Start-ups teilnehmen und kostenlos ihr Know-how zur Verfügung stellen.

