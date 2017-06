Juvigo und DreamCheaper belgen die 1. Plätze des „Sprungbretts“ 2017

Das Buchungsportal für Feriencamps Juvigo ist der VIR Sprungbrett-Sieger 2017 in der Start-up Kategorie. Online-Plattform DreamCheaper siegt bei den etablierten Unternehmen.

Mit passioniertem Gründergeist und einem Buchungsportal für eine junge Zielgruppe an die Spitze: Juvigo (www.juvigo.de), eine Online-Plattform für Ferienlager, Jugend- und Sprachreisen, ist der Sieger des diesjährigen „Sprungbrett“-Wettbewerbs, mit dem der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) innovative Ideen touristischer Start-up Firmen fördert. In der Finalrunde der etablierten Unternehmen setzte sich DreamCheaper (www.dreamcheaper.com) durch. Das Portal optimiert Hotelbuchungen im Rahmen eines automatisierten Preisvergleichs.

Bei einer Wettbewerbspräsentation im Berliner Marshall-Haus der Messe Berlin stellten sechs Start-up Unternehmen und fünf Finalisten in der Kategorie „Established“ am ersten Tag der „VIR Online Innovationstage 2017“ ihre Geschäftsideen und Start-up Projekte, aber auch bereits am Markt erfolgreich umgesetzte Innovationen für die Online-Reiseindustrie vor. Der 26-jährige Juvigo-Gründer Björn Viergutz überzeugte die rund 30-köpfige Fachjury dabei am meisten: Im August 2015 hatte er während seines Studiums das Buchungsportal für Feriencamps www.juvigo.de gegründet und Anfang Februar 2016 gelauncht. Mittlerweile würden auf der Buchungsplattform Feriencamps in allen deutschen Bundesländern sowie in 15 anderen Ländern angeboten. „Wir finden für jedes Kind das perfekte Feriencamp“, beschreibt Björn Viergutz, der als Jugendlicher selbst an zahlreichen Camps teilnahm und bereits mit 19 Jahren sein erstes Ferienlager geleitet hatte, den Anspruch an das eigene Portal. Großen Wert legt er auf einen durchgehenden Beratungsservice für interessierte Eltern und Jugendliche per E-Mail, WhatsApp und Telefon.

Als „Sprungbrett“-Gewinner 2017 darf er sich über ein Gewinnerpaket im Gesamtwert von über 35.000 Euro freuen. Es umfasse eine Vielzahl von Leistungen von namhaften Partnern der Tourismusindustrie:

Auf dem zweiten Platz in der Start-up Kategorie rangierte am Ende des Wettbewerbs Lithodomos VR (www.lithodomosvr.com), das für die Tourismusindustrie archäologische Nachbildungen der Antike in Virtual Reality erstellt und vertreibt. Der Drittplatzierte reveox (www.reveox.de) ist ein junges Start-up Unternehmen, das Überführungsfahrten von Mietwagen vermittelt. In der Finalrunde mit dabei waren auch die Online-Plattform für Service Apartments Acomodeo (www.acomodeo.com), das Steuerungstool Boost (www.boost.travel) und Unplanned (www.unplanned.de), ein Portal für maßgeschneiderte Überraschungsreisen.

In der zweiten „Sprungbrett“-Kategorie Established, in der bereits etablierte Unternehmen für innovative Produkte ausgezeichnet wurden, machte in diesem Jahr DreamCheaper (www.dreamcheaper.com) das Rennen. Wie der Start-up Sieger Juvigo ist das Unternehmen in Berlin ansässig. DreamCheaper optimiert Hotelbuchungen, indem über einen automatisierten Preisvergleich sowohl nach günstigeren Preisen als auch nach Produktverbesserungen gesucht wird. Einzige Bedingung dabei ist, dass die Initialbuchung über eine kostenfreie Stornofrist verfügen muss. „Die Idee kommt bei Endkunden gut an, weil es jeder nutzen kann und zugleich das Interesse verspürt, dass ein Preis aus Sicht des Verbrauchers fair sein muss“, sind für Nathan Zielke, Mitgründer und Managing Director von DreamCheaper, die Hauptgründe für die Auszeichnung beim Branchen-Wettbewerb „Sprungbrett“.

Platz zwei in der Established-Kategorie ging an das Software-Unternehmen bookingkit (www.bookingkit.net) vor dem Unternehmen Conichi (www.conichi.com), einem Innovationspartner der Hotellerie. Mit in der Endrunde waren auch die Metasuchmaschine Holidu (www.holidu.de) und der Content-Lieferant CFM_media (www.cfmmedia.de ).

