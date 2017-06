„Tourismus-Tinder“: Bodensee-Vorarlberg mit Innovationspreis 2017 ausgezeichnet

Die Bregenzer Digitalagentur TOWA und die Vorarlberger Tourismus-Destination Bodensee-Vorarlberg erhielten für die Mobile-Plattform “Jetzt”, eine neuartige Form der Gästeführung, den Innovationspreis Tourismus 2017.

Den Ausblick vom Bregenzer Hausberg Pfänder genießen, eine Shopping-Tour durch Dornbirn – oder doch eine Entdeckungsreise durch das Rolls-Royce-Museum unternehmen? Die von der Vorarlberger Digitalagentur TOWA für Bodensee-Vorarlberg-Tourismus entwickelte Mobile-Plattform “Jetzt” soll Gäste bei der Aktivitätensuche in der Region unterstützen – dabei nehme der Algorithmus auf Faktoren wie Lage, Wetter, Uhrzeit oder Wochentag Rücksicht, um Aktivitäten vorzuschlagen.

Funktioniert – und kommt gut an, wie den Partnern TOWA und Bodensee-Vorarlberg nun auch eine Jury bestätigte: “Jetzt” wurde mit dem Vorarlberger Innovationspreis Tourismus 2017 ausgezeichnet. Die Jury lobte die Verknüpfung von einzigartigen regionalen Werten mit einem hochwertigen touristischen Nutzen. Bei den Preisträgern ist die Freude indes groß: „Es ist spannend, einen mutigen Kunden wie die Destination Bodensee-Vorarlberg in das digitale Zeitalter zu führen. Die Konsequenz, der Mut und die Akribie sind dabei für uns als Agentur stets eine große Motivation, neue und innovative Ideen zu entwickeln. Umso schöner, wenn dies von unabhängigen Juroren honoriert wird“, sagt TOWA-Geschäftsführer Florian Wassel.

Bodensee-Vorarlberg-Geschäftsführer Urs Treuthardt ergänzt: „2016 haben wir beschlossen unsere Marketingaktivitäten konsequent auf digitale Kanäle auszurichten. Mit TOWA haben wir einen innovativen und mutigen Partner gefunden, der Spaß daran hat, neue Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen."

“Jetzt” als „Tourismus-Tinder“

Die Mobile-Plattform “Jetzt” lehne sich in Sachen Funktionalität an die populäre Mobile-Dating-App „Tinder“ an. Auf Basis von Algorithmen, die auch auf Nutzer-Verhalten und Beliebtheit basierten, wähle die Applikation für die Gäste unterschiedliche Aktivitäten aus. Der Nutzer könne sich die Aktivität ansehen, per Navigation hinführen lassen – oder diese auf seiner Wishlist speichern. In den kommenden Monaten soll die Mobile-Plattform in Sachen User-Experience erweitert sowie um Interaktionselemente, Events und Wanderrouten ergänzt – auch in Hinblick auf das sportliche Großereignis „Gymnaestrada 2019“, bei dem 25.000 Sportlerinnen und Sportler aus 60 Nationen in Vorarlberg erwartet werden.

http://www.bodensee-vorarlberg.com/

https://www.towa-digital.com/