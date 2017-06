Smartphone vs. Computer: Mobil buchen die Deutschen schneller

Sind wir Deutschen mit dem Smartphone spontaner? Wenn es darum geht, Urlaub zu buchen, dann ja. Das ergab zumindest eine Studie der Reisesuchmaschine KAYAK.de, die sich in ihrem dritten "Mobile Travel Report" angeschaut hat, wie iPhone-, iPad-, Android- und Computeranwender ihren Urlaub planen.

Analysiert wurden demnach die Suchanfragen für die zehn beliebtesten Reiseziele. Das Ergebnis: Im Schnitt suchten die Deutschen auf ihren Tablets und Smartphones drei Minuten nach Flügen, bevor sie final buchten. Am Desktop benötigten sie dafür durchschnittlich vier Minuten. Noch flinker seien die polnischen Nachbarn, die sich schon nach zweieinhalb Minuten auf einen Flug festlegten und damit die unangefochtenen Schnellbucher im gesamteuropäischen Vergleich seien. Am gründlichsten recherchierten Computernutzer aus Österreich. Mit fünf Minuten ließen sie sich am meisten Zeit, bevor sie sich für einen Flug entscheiden.

Mobil schlagen die Deutschen vor allem bei günstigeren Flugangeboten zu und geben mit dem Smartphone oder Tablet durchschnittlich sechs Prozent weniger für die An- und Abreise aus, als am Rechner. Anders sei es bei der Hotelsuche: Während iOS-User durchschnittlich am meisten für Unterkünfte in 3- bis 4-Sterne-Hotels ausgäben, übernachteten Android-User mit 108 Euro durchschnittlich am günstigsten. Die Wahl des Reiseziels falle zwischen Smartphone- und Computer-Usern unterschiedlich aus. Während bei iOS-Nutzern Palma de Mallorca das meistgesuchte Reiseziel sei, liegt bei Android- und Computer-Nutzern Bangkok auf Platz eins.

Chatbots im Fokus

In diesem Jahr berücksichtige der Report auch textbasierte Tools wie den Facebook Messenger und sprachbasierte Systeme wie Alexa und Google Home. So habe die Reisesuchmaschine in der Umfrage ihre Nutzer ebenfalls gefragt, was sie bereits über Chatbots wüssten und welche Erwartungen sie an diese hätten. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die technische Innovation in Deutschland zunächst noch etablieren müsse: Die Mehrheit der Deutschen sei mit dem Thema Chatbots noch nicht vertraut. 78 Prozent der Befragten wüssten nicht, was ein Chatbot sei. Fast genauso viele (77 Prozent) gaben an, wissentlich noch nie einen genutzt zu haben. Mit nur 22 Prozent der Befragten, die angaben, mit Chatbots vertraut zu sein, sei Deutschland das Schlusslicht im europäischen Vergleich. Russische und spanische Nutzer seien der Technologie gegenüber offener eingestellt. Mehr als die Hälfte der Befragten in diesen Ländern sei mit Chatbots vertraut bzw. habe diesen Dienst bereits genutzt.

Immer mehr User könnten sich jedoch mit der technischen Unterstützung von Bots anfreunden. Mehr als ein Viertel der Deutschen sehe einen Nutzen in Chatbots bei der Reiseplanung. Vor allem die Flexibilität bei den Servicezeiten gefalle 37 Prozent der Befragten. Die Umfrage zeige aber auch, dass Deutsche Chatbots gegenüber skeptisch eingestellt seien: Nur 8 Prozent der Befragten hätten keinerlei Bedenken bei der Nutzung.

Schließlich wurde für den Report das Suchverhalten in Interaktion mit dem KAYAK Chatbot untersucht. Das Ergebnis: Deutsche Nutzer suchten am häufigsten nach Flugangeboten nach New York. Abgesehen vom Big Apple suchten die Deutschen per Chatbot vermehrt nach europäischen Zielen. Besonders beliebt seien Flüge nach Berlin, London, Palma de Mallorca und München. Was die Hotelsuche angehe, so landet die deutsche Hauptstadt auf dem Siegertreppchen, gefolgt von der amerikanischen Metropole New York.

Der Report basiere laut KAYAK auf einer Umfrage, die in Zusammenarbeit mit Opinionway in 11 Ländern und Regionen in Europa (Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien, Polen, Russland, Frankreich, Irland, Niederlande) durchgeführt wurde. Insgesamt wurden demnach mindestens 1.000 Probanden pro Land befragt. Die Nutzerstatistik zum KAYAK Chatbot basiere auf Suchanfragen über die KAYAK Facebook Messenger Bots sowie dem KAYAK Skill für Alexa von Juni 2016 bis April 2017. Die Nutzerprofile basierten auf Flug- und Hotelsuchen sowie Klickzahlen auf KAYAK.de für Reisen 2016.

Die Daten zu dem Nutzungsverhalten mit Chatbots seien das Ergebnis einer Online-Umfrage, die von Opinium Research im Auftrag von KAYAK.de zwischen dem 24.03. und dem 28.03.2017 durchgeführt wurde. An der Befragung nahmen 1002 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und seien repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Bild: obs/KAYAK Europe GmbH/KAYAK.de