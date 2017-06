Übernahme: TrustYou wird Teil der japanischen Recruit Holdings

Gestern hat die japanische Internet- und Mediengruppe Recruit Holdings Co., Ltd die Übernahme von TrustYou, der größten Gästefeedback-Plattform der Welt, bekanntgegeben.

Laut TrustYou markiere dies einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und erhöhe die weltweiten Wachstumschancen und -möglichkeiten. TrustYou werde weiterhin von den beiden Gründern Jakob Riegger und Benjamin Jost mit der Unterstützung des globalen Management-Teams geleitet, das sich eine langfristige Zusammenarbeit zum Ziel gesetzt habe.

Durch die Investition sollen Kunden und Partner von umfangreichen und schnellen Produktentwicklungen sowie von noch besserem Kundenservice und -betreuung profitieren.

Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich TrustYou mit seiner Gästefeedback-Plattform in der Reiseindustrie etabliert und agiert derzeit aus fünf Hauptquartieren weltweit: Deutschland, Rumänien, USA, Singapur und Japan. TrustYou sammelt und analysiert nach eigenen Angaben etwa 100 Millionen Bewertungen jedes Jahr für Hunderttausende Hotels rund um den Globus. Eine große Anzahl von Einzelhotels sowie Hotelketten wie AccorHotels, Best Western, NH Hotels und Mövenpick Hotels nutzten die Plattform. TrustYous zusammengefasste Bewertungsdaten und Rankings werden von zahlreichen Such- und Reisewebseiten wie Google Search und Maps, KAYAK, Skyscanner oder Hotels.com verwendet.

Benjamin Jost, CEO bei TrustYou, erklärt: “Wir haben sehr sorgfältig nach einem Partner gesucht, der uns dabei unterstützt, die größte Gästefeedback-Plattform der Welt auszubauen und es uns gleichzeitig ermöglicht, die Firma so unabhängig wie bisher zu führen. In Recruit haben wir einen Partner gefunden, der uns mit finanziellen Mitteln und Fachwissen unterstützt, was uns den nötigen Schub gibt, weiter zu wachsen - organisch wie auch mit weiteren Übernahmen.”

Recruit habe seit dem Jahr 2009 außerhalb Japans mit dem Ziel expandiert, “Opportunities for Life” auf der ganzen Welt zu entdecken. Recruit bringe die Grundlagen des Unternehmertums und ein starkes Verantwortungsgefühl für alle Geschäftsbeteiligungen mit und weise ein großes Portfolio von Software-Unternehmen aus zehn verschiedenen Branchen auf. Darunter seien die US-ansässige Job-Suchmaschine Indeed, die Online Reservierungsplattform für Restaurants, Quandoo, und die größte Online Travel Agency Japans, Jalan.

“TrustYou hat vor drei Jahren mit seiner einzigartigen Technologie, dem Produktportfolio sowie mit seinem erfolgreichen unternehmerischen Team unser Interesse geweckt. Das ungewöhnliche Wachstum von einem kleinen Start-up zu einer international agierenden Firma ist sehr beeindruckend und wir sehen großes Potenzial für weiteres Wachstum und Expansionen. Wir sind fest entschlossen, TrustYou die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die benötigt werden, um unsere Pläne im Hotel- und Reisemarkt vorwärts zu bringen,” ergänzt Yoshihiro Kitamura, Head of Media and Solution Strategic Business, bei Recruit Holdings.

