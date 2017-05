Berliner Hoteltechnologie conichi gewinnt den Award der Phocuswright Konferenz

Alle Hotelprozesse in einer App: conichi wurde auf der Phocuswright Konferenz in Amsterdam mit dem EMEA Travel Innovator Award ausgezeichnet.

„Mit der Digitalisierung standardmäßiger Hotelprozeduren wie dem Check-in und -out, der Türöffnung ganz ohne physischen Schlüssel und digitaler Rechnungsstellung greift conichi in den unpersönlichen Standard ein, verschlankt Prozesse auf intelligente Art und Weise und schafft damit einen neuen Standard der Gastfreundschaft“, begründet Phocuswright die Auszeichnung von conichi.

Durch die Hotel App conichi und weitere Reise Apps mit der Technologie können die Gäste schon vorab An- und Abreisezeit an das Hotel übermitteln, einen Express Check-in/out durchführen und Bezahlungen schnell und unkompliziert per Smartphone tätigen. Die Technologie von conichi sei nahtlos in andere Systeme integrierbar. Beispielsweise ermögliche auch die App des Hotelbuchungsportals HRS Ihren Kunden, ihre Präferenzen an das Hotel vorab zu übermitteln und ermögliche es so dem Hotelteam, einen auf den Gast abgestimmten und persönlichen Hotelaufenthalt vorzubereiten. Mittels Bluetooth könne mit der Hotel App sogar die Hotelzimmertür mit dem eigenen Handy geöffnet werden.

https://www.conichi.com/de/