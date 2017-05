Innovationswettbewerb Sprungbrett: Finalisten stehen fest

Im Rahmen der VIR Online Innovationstage vergibt der VIR den Innovationspreis Sprungbrett - sowohl an Start-ups als auch etablierte Unternehmen: Eine Jury, bestehend aus 18 Vertretern der Mitglieder des Verband Internet Reisevertrieb e.v. (VIR), hat nun die Finalisten gekürt.

Antreten werden demnach sechs Anwärter in der Kategorie Start-up. Bei den etablierten Unternehmen seien noch fünf Kandidaten im Rennen. Vorstellen werden sich die Anwärter am 21. Juni 2017 im Rahmen des Event-Tages im Marshall Haus der Messe Berlin. Küren wird der Verband die jeweiligen Gewinner während der Abendveranstaltung.



Innovatives bei den Etablierten



Die Ferienhaus- und Wohnungsmetasuchmaschine Holidu geht mit ihrer App, die ohne Login die gemeinsame Ferienhausplanung mit Freunden oder Familie ermöglicht, an den Start. CFM Media setzt dagegen auf „getYOURspot“ – ein Tool, mit dem sich anhand geografischer Darstellungen einer Urlaubsregion unterschiedliche Content-Quellen anbinden lassen.

Conichi geht mit „Digital Keys“, einer Innovation für die Hotelbranche, ins Rennen. Kunden können damit ohne Karte oder Schlüssel die Tür ihres Zimmers öffnen. Möglich wird das, indem beim Express Check-In ein digitaler Schlüssel auf das Smartphone gespielt wird. Selbst nach einer Hotelbuchung sparen können sollen dagegen Kunden von DreamCheaper. Das Unternehmen informiert Reisende, falls sich bei einem anderen Anbieter nachträglich ein besserer Preis findet, storniert die bestehende Reservierung und bucht den Kunden entsprechend neu ein.

Auf den wachsenden Markt von Touren und Erlebnissen setzt Bookingkit. Das Unternehmen baut das europaweit führende GDS für das Segment und macht es mit seinem neuesten Softwareupdate nun Erlebnisanbietern möglich, ihre Zeit- und Ressourcenplanung zu verknüpfen und ihre verfügbaren Buchungen vollautomatisch anzupassen.



Richtungsweisende Ansätze bei den Start-ups



Die Kapazitäten von Mietwagenanbietern revolutionieren möchte Reveox, indem das Unternehmen Kunden Überführungsfahrten zum Nulltarif vermittelt. Die Conversion-Rates von Reiseportalen soll dagegen das Steuerungs-Tool Boost der Interactive Pioneers Travel GmbH verbessern. Damit können Anbieter, die die API von Traveltainment nutzen, ihre Ergebnislisten regelbasiert nach deren Anforderungen anpassen.

Auf den Trend der Virtual Reality setzt Lithodomos VR. Das Unternehmen erstellt und vertreibt archäologisch akkurate Nachbildungen der Antike in virtueller Form für die Tourismusindustrie sowie zu Lehrzwecken. An Kinder und Jugendliche richtet sich das Buchungsportal von Juvigo. Damit können diese Ferienlager, Jugend- und Sprachreisen vergleichen und buchen.

Acomodeo möchte Serviced Apartments bekannter machen und den fragmentierten Anbietermarkt auf digitaler Vertriebsebene standardisieren. In eine ganz andere Richtung geht das Start-up Unplanned. Das Unternehmen organisiert maßgeschneiderte Überraschungsreisen und informiert Kunden erst kurz vor Abreise, wohin die Reise geht und was sie dort erwartet.

Dem Sieger bei den Start-ups winkt ein Gewinnerpaket im Gesamtwert von über 33.000 Euro. Der Gewinner der Etablierten-Sparte erhält eine Gratulationsanzeige in der fvw.

Eintrittskarten zu den diesjährigen VIR Online Innovationstagen erhalten Interessenten unter dem Link http://v-i-r.de/vir-online-innovationstage/. Auf der Website des Verbands finden Interessenten darüber hinaus sämtliche weiteren Informationen rund um das Event – darunter auch zum VIR Innovationswettbewerb Sprungbrett.

www.v-i-r.de