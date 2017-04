Hotelbewertungen: Unverzichtbar fÃ¼r Urlauber und Reiseindustrie

Bewertungen sind als Hilfsmittel bei der Kaufentscheidung für den Urlaub unverzichtbar geworden. Die Entwicklung von Hotelbewertungen hat der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) in einer neuen Studie in Kooperation mit TrustYou untersucht.

Demnach sei die Anzahl der Bewertungen von 2014 von rund 78 Millionen auf 90,5 Millionen Bewertungen im Jahr 2016 gestiegen. Michael Buller, Vorstand des VIR, plädiert angesichts der geplanten Änderung des Telemediengesetzes für den Erhalt der Anonymität im Netz, damit auch Verfasser von negativen Bewertungen weiterhin vor gesetzlichen Eingriffen geschützt seien.

„Neben der Klassifizierung durch Hotelsterne sind Bewertungen heute die wichtigsten Orientierungspunkte bei der Buchung“, erklärt Michael Buller. „Wenn das Telemediengesetz nach den Vorstellungen des Bundesjustizministeriums umgesetzt werden sollte, würde dies die Bereitschaft, auch berechtigte negative Bewertungen nach dem Urlaub abzugeben, deutlich verringern und so die Vielfalt der Bewertungen enorm einschränken. Zudem wären diese weniger authentisch.“ Erst aus der Summe aller positiven und negativen Bewertungen könne sich aber für Urlauber ein objektives und wahrheitsgetreues Bild ihres gewünschten Urlaubsziels ergeben. „Im Vergleich zu anderen Branchen wie Elektronik oder dem Buchmarkt sorgt schon die enorme Menge an Bewertungen im Reisebereich dafür, dass es Manipulationen schwer haben, die Gesamtbewertung eines Hotels zu beeinflussen“, so Michael Buller weiter.

In der exklusiven Studie mit TrustYou hat der VIR die Entwicklung von Hotelbewertungen in den vergangenen zwei Jahren unter die Lupe genommen. Die Anzahl der Bewertungen sei demnach von 2014 mit rund 78 Millionen Bewertungen auf etwa 90,5 Millionen Bewertungen im vergangenen Jahr gestiegen. „Der Aufwärtstrend beweist, dass Bewertungen aus der Touristik nicht mehr wegzudenken sind und eine wichtige Funktion für Reisende darstellen“, sagt Michael Buller. 2016 verteilten sich die in der Studie analysierten Bewertungen auf 600.000 Hotels, wovon im Durchschnitt jedes Hotel 150 Bewertungen erhielt. Das Ergebnis zeigt, dass die Bereitschaft, Hotels zu bewerten, weiterhin ausgesprochen hoch sei.

Die meisten Bewertungen wurden laut Studie auf Englisch (42,5 Prozent), Chinesisch (17,9 Prozent) und Deutsch (acht Prozent) abgegeben. Bewertungen im Reisebereich seien also auch international ein wichtiges Hilfsmittel bei der Urlaubsplanung. Die gemeinsame Studie des VIR und TrustYou zeige weiterhin, dass die Anzahl von positiven Bewertungen (85 Prozent) gegenüber negativen (15 Prozent) deutlich überwiege. Die besten Bewertungen würden laut der Auswertung in den Kategorien Lage, Strand und Service abgegeben. Die Schlusslichter bildeten die Kategorien Zimmer, Komfort und WLAN.

Auch für die Tourismusindustrie seien Bewertungen ein bewährter Gradmesser und Umsatztreiber: „In der Hotellerie kann eine bessere Online-Reputation beispielsweise dazu beitragen, den Umsatz zu erhöhen“, erläutert Michael Buller. „Auch in Sachen Qualitätsmanagement sind Bewertungen ein wichtiger Indikator für die Gästezufriedenheit. Darüber hinaus können Hoteliers durch die offene Kommunikation ihrer Bewertungen, zum Beispiel auf ihrer Website, mehr Direktbuchungen erzielen.“ Die Datenintegration könne außerdem zu einer höheren Sichtbarkeit bei Suchmaschinen wie Google führen.

Die Studie „Entwicklung und Bedeutung von Bewertungen für die Reiseindustrie“ von TrustYou und dem Verband Internet Reisevertrieb e.V. steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.



www.v-i-r.de