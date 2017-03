Software fÃ¼r Erlebnisanbieter: bookingkit startet Europa-Offensive

Die Online-Buchungs- und -Verwaltungslösung für Erlebnisanbieter bookingkit will international werden. Das Unternehmen expandiert in weitere Märkte in ganz Europa.

Die dafür notwendigen Entwicklungsschritte, etwa den Aufbau lokaler Expertenteams, die Schaffung entsprechender Vertriebsstrukturen sowie den Start von insgesamt 11 Sprachversionen, habe bookingkit, nicht zuletzt aufgrund der starken Nachfrage, insbesondere aus den angrenzenden Nachbarländern bereits vollzogen. Besondere Schwerpunkte setze bookingkit dabei zunächst in Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien, wo es darüber hinaus bereits erste Gespräche mit potentiellen Plattformpartnern gebe.

Vom Hauptsitz in Berlin aus sei bookingkit mit seiner Software-as-a-Service Lösung angetreten, die Angebote des Freizeitsektors sowie die dahinter liegenden Verwaltungsabläufe, wie z.B. Buchung, Terminplanung, Bezahlung und Gutscheinverkauf, zu digitalisieren sowie anschließend gemeinsam mit Partnern, wie mydays, GetYourGuide, jollydays, TripAdvisor und Viator zu vermarkten.

„Die digitalen Prozesse machen nicht vor Ländergrenzen halt, sondern müssen gerade im Tourismus international aufgebaut sein,“ erklärt Christoph Kruse, einer der Gründer und Geschäftsführer bei bookingkit. „Alle großen Buchungsplattformen haben schon lange erkannt, dass nachhaltiges Wachstum nur mit einer internationalen Ausrichtung sowie mit ausreichend digitalen, europaweiten Angeboten entstehen kann. Die Tauchschule am Mittelmeer steht dabei vor den gleichen Herausforderungen der Digitalisierung wie ihr Mitbewerber an der Ostsee. Mit bookingkit führen wir all diese Marktteilnehmer länderübergreifend auf einfache, digitale Weise zusammen, schaffen Zugänge, Synergien bei der Vermarktung und generieren Wachstumschancen für alle.“

Die bookingkit Benutzeroberfläche sei ab sofort sowohl für Erlebnisanbieter, als auch für Endkunden auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Tschechisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch und Finnisch verfügbar.

www.bookingkit.net