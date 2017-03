Neues Beratungserlebnis: Prototyp des neuen Informationssystems der DB Information 4.0 steht auf der CeBIT

Die Berliner Agentur für Digitale Transformation Basilicom zeigt auf der CeBIT den Prototyp des neuen Informationssystems für Reisende. Das Beratungserlebnis für Reisende und Bahnhofsbesucher soll durch die digitale Transformation von Prozessen und Informationsflächen im Bahnhof verbessert werden.

Im Rahmen des Innovationsprojekts DB Information 4.0 der DB Station&Service AG konzipiere Basilicom die Workflows für die Informationsweitergabe neu und schaffe neue Touchpoints. Das neue IT-Informationskonzept wird nun im Status eines Prototyps auf der CeBIT präsentiert.

Waren zur optimalen Information bisher zahlreiche Anwendungen zu nutzen, erhält der Service-Mitarbeiter zukünftig aggregierte Daten über ein einziges Interface. Zeitsensible Reise-Informationen wie geänderte Abfahrtszeiten, Fahrplanänderungen oder Anschlusszüge sollen unter Einsatz innovativer Digital-Signage-Technologie auf weithin sichtbaren Monitoren ebenfalls einfach und schnell veröffentlicht werden können.

Reisende könnten demnach künftig selbst entscheiden, ob sie Informationen in der Selbstauskunft oder in der persönlichen Beratung erhielten. An Selbstbedienungsterminals mit Touchscreens könnten sich Kunden Fahrplanauskünfte, Reisetipps und Bescheinigungen bei Verspätungen ausdrucken oder eine Mobilitätshilfe bestellen. Die IT unterstütze dabei die DB-Mitarbeiter und beeinflusse die Interaktion zwischen Mitarbeiter und Kunden positiv: So erhelten sie Auskünfte schneller, konsistenter und individueller.

Basilicom übernahm dabei die Entwicklung der Technologie, des IT-Interaktionskonzepts und die Realisierung des Prototypen im Rahmen eines agilen Projektvorgehens mit der DB Station&Service AG. "Durch die agile Entwicklung und das Einbeziehen der verschiedenen Stakeholder wie Kunden, Mitarbeiter und beteiligter Verbände, konnte das Projektteam schnelle Ergebnisse erzielen. Dabei haben wir mithilfe von Pimcore den Rapid Prototyping Prozess optimal unterstützt", sagt Arndt Kühne, Geschäftsführer der Basilicom. Das Konzept werde im Laufe des Jahres gemeinsam mit der DB Station&Service AG kontinuierlich erprobt und weiterentwickelt. Auf der Cebit werden die bisherigen Ergebnisse des Projektes vorgestellt.

Die Lösung könne auf öffentliche Gebäude, Veranstaltungen und den Öffentlichen Personennahverkehr übertragen werden. Die Digitalagentur Basilicom entwickelte das IT-System der DB Information 4.0 komplett neu. Ein Prototyp steht bereits in Berlin im Bahnhof Südkreuz. Die DB Information 4.0 soll bis 2020 bundesweit in den größten Bahnhöfen zum Einsatz kommen.

https://basilicom.de/