HRS Destination Solutions wird strategischer Vermarktungspartner fÃ¼r my.IRS/TOMAS

HRS Destination Solutions (HRS DS) und my.IRS, Anbieter des Destination Management Systems (DMS) TOMAS (Touristik Online Management System), starten eine strategische Partnerschaft.

Im Zuge der Zusammenarbeit wird HRS DS sämtliche Unterkünfte, die das System TOMAS für den Online-Vertrieb nutzen, in Abstimmung mit den Destinationen über seine eigenen Kanäle vermarkten. TOMAS gehört in Deutschland zu den wichtigsten DMS und verfügt über einen großen Bestand an Unterkünften an der Nordsee, Bayern, Thüringen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Österreich, Schweiz und in fast allen wichtigen Stadtregionen.

Tourismusregionen, die bereits mit TOMAS zusammen arbeiten, erhielten durch die Kooperation mehr Sichtbarkeit und würden über das reichweitenstarke Vertriebsnetzwerk der HRS DS vermarktet. Zu dem Vertriebsnetzwerk von HRS DS zählen neben der eigenen Plattform HRS Holidays Anbieter wie Homeaway, BestFeWo, Casamundo, Holidu oder Booking.com sowie weitere marktführende internationale Portale. Die strategische Partnerschaft im Bereich der Schnittstellen ermögliche es der my.IRS GmbH, sich noch besser auf ihre Kernkompetenz zu konzentrieren – die Entwicklung einer umfassenden und hochoptimierten touristischen Buchungslösung für Destinationen. Auf der anderen Seite schärfe HRS DS seine Kernkompetenz als Channel Manager und marktführender Anbieter im Fremdvertrieb.

„Wir ergänzen uns optimal“, kommentiert HRS DS Geschäftsführer Stephan Wimoesterer. „Die Anbindung von TOMAS unterstreicht unsere Rolle als führendes Channelmanagement- und Vertriebssystem für Unterkünfte. Gleichzeitig demonstriert die Zusammenarbeit die Rolle von TOMAS als eines der wichtigsten DMS im Markt.“

Innerhalb der nächsten Monate soll der gesamte Content von TOMAS über die Kanäle von HRS DS technisch buchbar sein. Dies soll über eine gemeinsam abgestimmte und zwischen beiden Systemen optimierte Programmierschnittstelle (API) ermöglicht werden. Beide Partner treiben nach eigenen Angaben diese Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit höchster Priorität voran. „Wir freuen uns, mit dieser Kooperation unseren Kunden innerhalb kürzester Zeit eine deutlich höhere Reichweite ihrer Unterkünfte bieten zu können“ so Frank Nowak, Geschäftsführer der my.IRS GmbH.

www.HRS.de

www.tomas.travel