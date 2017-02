Start-ups: Innovationswettbewerb â€žSprungbrettâ€œ erÃ¶ffnet

Im Rahmen seines „Sprungbrett“ Wettbewerbs sucht der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) 2017 zum zehnten Mal nach den innovativsten Geschäftsideen der Touristik.

Unterteilt sind die Kategorien in etablierte Unternehmen und in Start-ups. Voraussetzung für die jungen Unternehmen: Sie sollten zur Zeit ihrer Bewerbung nicht mehr als ein Jahr am Markt aktiv sein. Darüber hinaus sucht der Verband nach Ideen, die neuartig sind und einen echten Mehrwert bieten. Für die etablierten Bewerber übernimmt diese Rolle die Touristik-Fachzeitschrift fvw. Die Gewinner des Newcomer-Segments haben die Chance auf ein Sieger-Paket mit einem Gesamtwert von über 33.000 Euro. Dieses umfasse ein Preisgeld von mehr als 5.000 Euro von HRS, eine Pressekonferenz oder einen Messestand auf der ITB Berlin 2018 sowie eine Studie, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Internationalen Hochschule Bad Honnef in Bonn durchführen soll.

Des Weiteren profitiere der Sieger von einer wertvollen Starthilfe in Sachen Öffentlichkeitsarbeit durch die PR-Agentur Wilde & Partner sowie eine Rechtsberatung durch BEITEN BURKHARDT. Zudem zählten zwei kostenlose Jahresmitgliedschaften im Travel Industry Club, Gestaltungsleistungen für 500 Euro durch einfach.Kommunikationsdesign, ein Strategie- und Marketingworkshop mit dem Gründercoach Axel Jockwer, ein Mietwagengutschein von Sunny Cars, ein Jahresabo der fvw und zusätzlich ein fvw Kongress Ticket sowie ein Coaching zu den Themen Strategie, Online-Vermarktung, Social Media und Reisevertrieb durch Tourismuszukunft zu den Anreizen für den Gewinner.

Neben dem Sieger profitierten auch die Zweit- und Drittplatzierten unter den Start-ups von ihrem guten Abschneiden: Sie erhalten jeweils eine Gratis-Jahresmitgliedschaft im Travel Industry Club, ein Premium Jahresabo der fvw sowie einen Gutschein des Mietwagen-Vermittlers Sunny Cars und ebenfalls ein Coaching durch Tourismuszukunft. Dem Sieger der etablierten Unternehmen winkt eine Gratulationsanzeige in der fvw.

Der letztjährige Sieger des Wettbewerbs, Fabian Gartmann von Get a Camp, dazu: „Der Sprungbrett-Wettbewerb gibt Unternehmern die wertvolle Chance, ihre Innovationen vor einem großen Publikum der Internet-Reisebranche vorzustellen. Das Ergebnis ist eine maßgebliche Steigerung der Bekanntheit und eine exzellente Vernetzung innerhalb der Industrie, aus der sich viele weitere Möglichkeiten ergeben.“

Interessenten können sich ab sofort und bis zum 15. April 2017 unter www.v-i-r.de/sprungbrett bewerben.

Die jeweils fünf besten Anwärter beider Kategorien erhalten eine Einladung zum Final-Pitch auf den diesjährigen „VIR Online Innovationstagen“. Sie finden am 21. und 22. Juni 2017 im Marshall Haus der Messe Berlin statt. Eine Fachjury wird vor Ort über die Gewinner abstimmen, so dass diese bereits anlässlich des Abendevents am 21. Juni gekürt werden.