E-VOLI: Digitaler Ideenwettbewerb von Tourismuszukunft

Ein Jahr lang kostenlos das Know-how von Tourismuszukunft nutzen: Das erwartet den Gewinner des digitalen Ideenwettbewerbs E-VOLI.

Im Rahmen des 10. Tourismuscamps in Ostfriesland wurde ein von Tourismuszukunft – Realizing Progress initiierter Ideenaufruf der Öffentlichkeit vorgestellt. E-VOLI sichtet und bewertet demnach neue digitale Einfälle, technische Innovationen oder auch fertig durchdachte Geschäftsmodelle aus dem gesamten digitalen Sektor, ganz ohne thematische Fokussierung. Der ausgewählten Idee stehen die Tourismuszukunft-Netzwerkpartner dann ein Jahr lang mit kostenlosem Wissen und Arbeitsleistung zur Seite. „Wir unterstützen den Preisträger nicht finanziell, es gibt keine Preisverleihung und wir wählen die eingereichten Ideen auch nicht nach ökonomischen Kriterien aus“, erläutert Mit-Initiatorin Catharina Fischer das E-VOLI-Projekt: „Uns geht es um die Begeisterung und das ‚Brennen‘ für eine Idee.“

Mit dem CSR-Projekt E-VOLI will das im gesamten deutschsprachigen Raum tätige Berater-Netzwerk der Gesellschaft etwas zurückgeben. „Wir haben viel Glück gehabt in unserem Leben. Wir lieben, was wir tun, und können ständig auf die Unterstützung jedes Mitglieds in unserem Netzwerk zählen. Das wollen wir auch anderen ermöglichen“, erklärt Florian Bauhuber, Geschäftsführer von Tourismuszukunft.

Eine Bewerbung für den digitalen Ideenwettbewerb E-VOLI ist ausschließlich im Video-Format bis zum 30. April 2017 möglich. Mehr Informationen gibt es auf der E-VOLI-Website: www.e-voli.de/wie-kann-ich-mich-bewerben