Rheinland-Pfalz: Tourenplaner wird zur Rheinland-Pfalz App

Seit rund fünf Jahren betreibt die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) gemeinsam mit den zehn touristischen Regionen im Land ihren Tourenplaner auf www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de. Ab Februar 2017 wird diese App einen neuen Namen erhalten „Rheinland-Pfalz App“.

Wer nach Rheinland-Pfalz reist, zum Beispiel zum Wandern oder Radfahren, kann den Tourenplaner und die dazu passende App sowohl als Planungstool als auch als Informationsmöglichkeit während des Aufenthaltes nutzen. Künftig seien jedoch nicht nur Informationen über Wander- und Radtouren aufbereitet, sondern auch Sehenswürdigkeiten, Einkehr- und Unterkunftsbetriebe ausführlich beschrieben. Bis Ende Oktober 2016 wurde demnach dieser Content mehr als 3 Millionen Mal aufgerufen und über 135.000 Mal herunter geladen. Das entspreche mehr als 10.000 Zugriffen und über 450 Downloads pro Tag.

Datenqualität und Contentmarketing

Im Tourenplaner und in der App würden die Touren angezeigt, die die rheinland-pfälzischen Regionen im Outdooractive CMS erfassten. Die touristischen Sehenswürdigkeiten werden in der zentralen Datenbank deskline® gepflegt und über eine Schnittstelle an die App und den Tourenplaner übertragen. Zur Sicherung der Datenqualität habe die RPT in Abstimmung mit den Regionalagenturen einen Content-Leitfaden entwickelt, der permanent weiterentwickelt und optimiert werde. Wie Tourenplaner und App an die Bedürfnisse der Zielgruppen angepasst werden können, sei dabei ebenfalls Thema. Dieses findet auch Einzug in die neue Online-Strategie, die im Jahr 2017 verabschiedet werden soll.

www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de

www.gastlandschaften.de/app

Bild: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH