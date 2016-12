HolidayCheck startet neues Online-Reisemagazin Away

Unter https://away.holidaycheck.de/ erwartet Urlauber ab sofort Away – das digitale Reisemagazin von HolidayCheck. Das Unternehmen will mehr Phasen der Customer Journey abdecken.

Mit Strand- und Fakten-Checks, Reisereportagen, Hintergrundberichten, ansprechenden Videos und Bildmaterial soll das Magazin Internetnutzern Inspiration und Urlaubsstimmung bieten. Neben Reiseredakteuren berichten demnach auch Mitarbeiter, Experten aus der HolidayCheck Community und bekannte Persönlichkeiten wie Amelie Fried oder Marie Nasemann über ihre Urlaubserfahrungen.

Im digitalen Magazin soll ein Team erfahrener Redakteure der Cross Media Redaktion unter der Leitung von Joachim Negwer Leser mit auf Reisen nehmen: Kurzweilige Texte, großformatige Bildergalerien, interaktive Slide-Shows und Videos sollen sie in die Urlaubs-Welt eintauchen und neue Inspiration finden lassen. Während das Format Faktencheck wissenswerte Informationen über beliebte Urlaubsziele in kompakter Form enthalte, berichten Weltenbummler in den Formaten Mein Lieblingsort und Unterwegs von ihren persönlichen Erlebnissen rund um den Globus. In den Beach-Checks nähmen die Experten Strände genau unter die Lupe und böten wertvolle Insidertipps.

Mit Away will HolidayCheck sich den Urlaubern persönlich und nah präsentieren und Einblicke hinter die Kulissen geben. So berichten neben Profi-Textern auch Mitarbeiter und Community-Mitglieder von ihren persönlichen Urlaubserfahrungen und gäben Tipps und Ratschläge. Zudem verraten in Away regelmäßig Prominente und spannende Persönlichkeiten unterhaltsame Fakten rund im ihr ganz eigenes Urlaubsverhalten.

Den Anfang machen die Moderatorin und Bestseller-Autorin Amelie Fried, Schauspieler und Synchronsprecher Matthias Klie, YouTube-Star Oguz Yilmaz, besser bekannt als Y-Titty, sowie Model, Moderatorin und Bloggerin Marie Nasemann.

Bei der Konzeption des Magazins wurde neben technischen Raffinessen wie 360-Grad-Fotos und Loop-Videos besonderer Wert auf ein klares, modernes Design gelegt, das den Text- und Bildinhalten ausreichend Raum zur Wirkung überlasse.

Die Webseite away.holidaycheck.de sei für Smartphones und Tablets als auch für Desktop-Geräte optimiert. Neben der eigenständigen URL würden einzelne Inhalte des Magazins an verschiedenen Stellen der Customer Journey auf www.holidaycheck.de eingebunden und kämen in Marketing-Kanälen des Reiseportals zum Einsatz.

