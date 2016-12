TourismusMarketing Niedersachsen startet internationale Social Media Plattform

Mit www.myLowerSaxony.com veröffentlichte die Touris-musMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) jetzt die internationale Version ihrer interaktiven Plattform für Influencer und Reisende www.meinNiedersachsen.de.

Die Plattform richtet sich an ausländische Gäste und soll das Potenzial aufgreifen, das der Auslandsmarkt für Niedersachsen als Reisedestination biete. Bisher erzählten auf der Plattform ausschließlich deutsche Blogger von ihren Erlebnissen im Reiseland Niedersachsen. Ab sofort können Besucher auch nach Beiträgen in englischer, niederländischer, dänischer oder polnischer Sprache filtern, sich durch die Geschichten von Reisebloggern und Influencern inspirieren lassen und so eine individuelle Reise planen. Die interaktive Plattform ist Teil der Auslandsmarketing-Aktivitäten der TMN, die Anfang des Jahres auch einen kostenlosen Ratgeber zu diesem Thema für ihre Partner herausgegeben hat.

Authentizität durch User-Generated Content

Die TMN nutze demnach auf www.myLowerSaxony.com den Content, den sie im Rahmen von Auslandsmarketing-Aktivitäten wie Reisen oder Bloggerevents in 2015 und 2016 generiert habe und macht ihn Besuchern aus dem Ausland zugänglich. So sollen potenzielle Gäste erreicht und Niedersachsen als Reiseziel erlebbar gemacht werden. Zentrales Anliegen sei dabei, den Gästen ein authentisches Bild zu vermitteln: „Unser Ziel ist es, Niedersachsen erlebbar zu machen – nicht durch Werbebotschaften, sondern durch authentische Stories“, so Carolin Ruh, Geschäftsführerin der TMN. „Auf der Plattform können nun auch internationale Besucher unserer Internetseite Niedersachsen durch die Augen der Blogger oder Influencer erleben“.

www.myLowerSaxony.com funktioniert analog zur deutschen Version. Die Besonderheit im Vergleich zu anderen Plattformen sei, dass sie auf zwei Formen von User-Generated Content basiere und dabei jetzt auch fremdsprachige Inhalte berücksichtige: Die Plattform bindet Beiträge internationaler Blogger per iFrame ein. Gleichzeitig sind alle Urlauber dazu aufgerufen, mit dem Hashtag „#myLowerSaxony“ Bilder und Geschichten aus Niedersachsen in den Social Media Netzwerken zu posten. Diese erscheinen in Echtzeit in einem Live-Ticker.

Die technische Umsetzung der neuen, full-responsiven Plattform erfolgte durch die hannoversche Digitalagentur Neoskop. Nutzer können sie über ihren Computer oder Laptop, ein Tablet oder das Smartphone erreichen.

www.tourismuspartner-niedersachsen.de

Bild: Screenshot vom 13.12.2016