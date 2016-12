Onlinebuchung: Ostbayern bÃ¼ndelt Vertrieb fÃ¼r Klein- und Kleinstvermieter

Der Tourismusverband Ostbayern erschließt ein breites Buchungsvertriebsnetz für seine Gastgeber. Das Online-Buchungsangebot wurde am Bayerischen Tourismustag durch das Wirtschaftsministerium als Best-Practice-Beispiel für ganz Bayern gekürt.

Vorstand Dr. Michael Braun und Projektleiterin Magdalena Lexa stellten es in Augsburg den rund 500 Teilnehmern aus öffentlichem Tourismus, Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft vor. Das System ermöglicht es, die freien Zimmerkontingente der Vermieter an nur einer Stelle einzugeben und bei vielen Buchungsportalen auszuspielen. Früher hing das Schild „Zimmer frei“ am Gartenzaun, heute dient das Internet als Aushängeschild. Dabei ist es gerade für kleinere Betriebe nicht leicht, im Dschungel des Internets gefunden zu werden oder gar buchbar zu sein.

Hier hilft der Tourismusverband Ostbayern e.V. (TVO) mit seiner Online-Buchungslösung, die ein großes Vertriebsnetzwerk der führenden Buchungsportale für Zimmer und Ferienwohnungen zusammenführt. Zugleich ist das Zimmerangebot auch auf den Internetseiten des Tourismusverbandes, der Regionen, der Orte und auf der hauseigenen Website angezeigt und buchbar. Diese Verknüpfung von externen, kommunalen und eigenen Vertriebskanälen über einen Dienstleister ist einzigartig.

Tourismusverband stärkt Vertrieb

Kleinere Betriebe, die Urlaub auf dem Bauernhof oder Ferienwohnungen anbieten, tun sich schwer, sich im Internet wirkungsvoll zu platzieren. „Ich sehe hier eine wichtige Aufgabe für den Tourismusverband, diese Betriebe im Internet buchbar zu machen. Sie machen einen großen Teil unseres Urlaubsangebotes aus und stehen für den Charme und die Authentizität unserer Regionen“, betont Braun in seiner Präsentation. Seit fünf Jahren baut der Tourismusverband Ostbayern ein Online-Buchungssystem auf, geht Vertriebskooperationen ein, schult seine Gastgeber im professionellen Umgang mit dem Internet und führt Qualitätskontrollen durch.

Der Tourismusverband schließt die Verträge mit den Buchungsportalen wie Booking.com, HRSholidays, BestFewo.de usw. „Für die Vermieter ist nur der Tourismusverband Vertrags- und Ansprechpartner“, so Braun, „wenn Fragen auftauchen rufen die Gastgeber bei uns an und landen nicht in der Warteschleife eines Callcenters. Der persönliche direkte Kontakt zu unseren Mitarbeitern ist ein immenser Vorteil für die an uns angeschlossenen ca. 1.300 Betriebe.“

Weitere zentrale Vorteile der Online-Buchungsstrategie seien vor allem, dass Betriebe neue Gäste gewinnen und durch die Darstellung auf vielen unterschiedlichen Buchungsportalen einen riesigen Werbeeffekt erzielen. „Unsere Gastgeber bestätigen uns, dass sie über die Onlinebuchung neue Gäste gewinnen, nicht immer an das Telefon gebunden sind und so auch mehr Zeit für ihre eigentliche Aufgabe, die Gästebetreuung und die Ausgestaltung ihres Angebots haben“, erläutert Braun. Auch Werbekosten ließen sich einsparen, denn trotz des umfangreichen Vertriebsnetzwerks falle eine Provision nur im Buchungsfall an.

„Zimmer frei“ im Internet

Inzwischen seien gut ein Viertel der ostbayerischen Betriebe angeschlossen. Je mehr Gastgeber sich beteiligten, umso spürbarer sei auch die mediale Präsenz der Regionen Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Bayerischer Jura, Bayerisches Golf- und Thermenland sowie der Städte in Ostbayern, betonte Braun, der die Online-Buchung mit aller Kraft voran treibt.

„Familiär geführte Häuser sind typisch für unsere Region. Alle Familienmitglieder helfen zusammen in Küche, Service und in der Betreuung der Gäste“, führt Braun aus, „als Tourismusverband unterstützen wir unsere Gastgeber im Vertrieb“. Anbieter, die sich der Online-Buchung beim Tourismusverband Ostbayern anschließen, sind sowohl auf den Internetseiten des Tourismusverbandes Ostbayern als auch auf vielen kommunalen Webseiten buchbar. Der Tourismusverband stellt den Gastgebern die Online-Buchung zudem über die eigene Homepage zur Verfügung, so könne man gleich sehen, ob zum gewünschten Zeitraum etwas frei ist.

Starke Präsenz im Netz auch für kleine Betriebe

Gleichzeitig eröffnen Kooperationen des Tourismusverbandes mit großen Reiseportalen neue Gästekreise. „Alle Betriebe, die an das Online-Buchungssystem des Tourismusverbandes Ostbayern angeschlossen sind, sind auf den großen Online-Reservierungsplattformen erreichbar, und das ohne Mehraufwand in der Datenpflege“, erklärt Braun, „die Buchungsportale verzeichnen in der Summe mehrere Millionen Besucher und sind stark im Vertrieb. Vor allem kleine Betriebe können so ihre Bekanntheit enorm steigern und neue Zielgruppen ansprechen“.

Zum umfangreichen Service des Tourismusverbandes gehört auch die Beratung zur Darstellung des Hauses im Internet, die Anleitung zur Datenpflege sowie Qualitätskontrollen mit konkreten Optimierungsvorschlägen.

www.ostbayern-tourismus.de

www.onlinebuchung-ostbayern.de