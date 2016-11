Reisemagazin "abenteuer und reisen" mixt AR und VR

Das Konzept Augmented Reality (AR) wurde von der wdv-Gruppe, dem herausgebenden Verlag von "abenteuer und reisen", konsequent weiterentwickelt zu einem "Mixed Reality"-Format.

Zum Auslösen des Inhalts werde demnach weiterhin AR genutzt, für das Filmerlebnis dann Virtual Reality (VR). Dafür wurde in die ar:Life-App von "abenteuer und reisen" ein 360°-Videoplayer integriert, der es ermögliche, 360°-Videos mit einer VR-Brille zu erleben. Das Besondere dabei: Die Videos können in Full-HD-Qualität abgespielt werden.

In der aktuellen Dezemberausgabe von "abenteuer und reisen", die am 15.11. erschienen ist, gibt es zwei hochwertige HD-Filme zu sehen: Einen Bummel durch Valencias City of Arts and Sciences und eine rasante Skidoo-Tour durch das winterliche Finnland. Die Handhabung sei einfach und auch ohne Internetzugang möglich, sobald der aktuelle Content einmal auf das Smartphone geladen wurde. "Man muss nur die Heftseite scannen, um das 360°-Video zu starten. Dann den VR-Modus aktivieren und das Smartphone in die VR-Brille einsetzen. Durch das Drehen um die eigene Körperachse und das Senken bzw. Heben des Blicks erlebt man das Geschehen im Film rundherum und dreidimensional. Ich bin mittendrin, fast wie im echten Leben", führt Chefredakteur Peter Pfänder aus.

Interessant für Anzeigenkunden sei der Nutzwert durch "Mixed Reality". Destinationen, Veranstalter, Airlines und Hotels könnten durch 360°-HD-Videos neben 360°-Panoramen, Podcasts und Slideshows ein intensiveres Marken- und Produkterlebnis bieten.

Die ar:Life-App kann kostenlos mit Smartphones oder Tablets unter den Betriebssystemen iOS/Android genutzt werden.

www.abenteuer-reisen.de

Bild: wdv-Gruppe