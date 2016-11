Sylt auf Knopfdruck: Amazon Dash Button soll Sehnsucht stillen

Sylt stellt in Zusammenarbeit mit neusta eTourism den - nach eigenen Angaben - weltweit ersten Dash Button im Tourismus vor.

Sylt-Liebhaber vereine das Fernweh nach Strand und Meer, denn wen das Inselfieber packe, den lasse es so schnell nicht mehr los. Für das Insel-Marketing, die Sylter Marketing GmbH (SMG) ist das Grund genug, ein Sehnsuchts-Team auf die Beine zu stellen – eine Task-Force für den Wunsch nach dem besonderen Urlaubsfeeling. Ab sofort verfügen die Sylt-Experten daher über ein neues Kommunikationstool: Einen Amazon Dash-Button - nach Angaben der Macher bisher einzigartig in der Tourismusbranche.

Amazon sorgte mit der Vorstellung seines Dash Buttons zunächst vor allem für Aufsehen. Beispielsweise an der Waschmaschine angebracht, sollen Kunden auf Knopfdruck ihr zur Neige gehendes Waschmittel bequem nach Hause geschickt bekommen. „Gemeinsam mit neusta eTourism haben wir überlegt, wie wir diese Funktion nutzen können und entwickelten den Gedanken, unseren Urlaubern das besondere Sylt-Flair auf Knopfdruck zu liefern“, meint Moritz Luft, Geschäftsführer der Sylt Marketing.

Die Idee sei simpel: „Wenn die Sehnsucht besonders groß ist, drückt der Nutzer auf den Button und es wird ein kleines Stück Inselliebe auf den Weg geschickt.“ Dabei funktioniere die Sylter Version des Amazon Dash Buttons 100 Mal: 100 Mal, maximal ein Mal am Tag gebe es eine besondere Überraschung direkt aus den Händen des Sehnsuchts-Teams.

Konzept und Fan-Kampagne

Hinter Konzeption und Programmierung steckt die Unternehmensgruppe team neusta. „Als wir die ersten Gespräche führten, war uns sofort klar, dass wir in diesem Projekt gemeinsam mit unserem langjährigen Kunden Sylt etwas nie Dagewesenes auf die Beine stellen können. Wir bringen individuelles Urlaubsfeeling in den Alltag des Nutzers“, glauben Julia Jung und Stefan Niemeyer von neusta eTourism. „Beim Blick auf die Facebook-Seite der Insel fiel uns auf, dass die über 100.000 Fans häufig ihre Sylt-Sehnsüchte mit der Insel teilen. Sie zeigen in Posts, wie sehr sie die Nordsee und den kilometerlangen Sandstrand vermissen, sobald sie wieder zu Hause sind.“

Darauf fußend entwickelten sie gemeinsam mit dem Sylter Team die Kampagne „Auf Knopfdruck Sylt“. Über Facebook, Twitter sowie Instagram mit dem Hashtag #SylterSehnsuchtsbutton oder auf der Kampagnenseite sylt.de/sehnsuchtsbutton können Fans vom 28.10.2016 bis 11.11.2016 ihre Sehnsüchte einreichen. Der Gewinner oder die Gewinnerin würden live per Auslosung ermittelt und bekämen den einzigartigen Sylter Sehnsuchtsbutton nach Hause geschickt. Der genaue Zeitpunkt der Verlosung werde auf der Sylter Facebookseite und der Seite sylt.de/sehnsuchtsbutton bekanntgegeben. In den ersten vier Tagen der Aktion hätten bereits über 1.500 Sylt-Fans teilgenommen.

Bild: Neusta eTourism