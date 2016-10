eTravel World der ITB Berlin: Endspurt fÃ¼r den Call for Papers

Noch bis zum 31. Oktober 2016 können sich Referenten für einen Platz auf einer der Bühnen der eTravel World bewerben.

Gesucht werden Beiträge, Case Studies und Best Practice-Beispiele zu Themen in den Bereichen Digitale Transformation, Chatbots, Influencer Marketing oder Predictive Analysis. Aber auch Trends wie Virtual Reality, Wearables oder Gamification sollen in Vorträgen behandelt und mit dem Publikum diskutiert werden. Besonderer Wert wird dabei auf die Aktualität und Relevanz der Themen für die Branche gelegt.

Die eTravel World ist Teil des ITB Berlin Kongresses und hat sich als wichtige Plattform für Innovationen in den Bereichen mobile Lösungen, Travel Technology, Social Media und digitales Marketing etabliert. Technologieexperten, New Media Spezialisten und Blogger treffen auf den Bühnen in den Messehallen 6.1 und 7.1c auf Führungskräfte und Entscheider aus rund 120 Ländern. Es wird sowohl Vorträge mit Best Practice Beispielen zur Wissenserweiterung geben als auch Sessions, in denen erfahrene Experten den Fokus auf Spezialthemen wie Managementerfahrungen im digitalen Transformationsprozess oder auf richtungsweisende Marketing-Maßnahmen legen.

Mehr Infos: http://www.itb-berlin.de/etravel



Bild: https://pixabay.com/de/instagram-social-media-m%C3%A4dchen-frau-1451137/