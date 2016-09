GaltÃ¼r fÃ¼hrt Pay-per-use-Skipass ein

Wartezeiten an der Kasse im Skigebiet? Mit dem neuen dem „Pay per use“-System sollen diese in Galtür der Vergangenheit angehören.

Ab dieser Wintersaison sollen Gäste über ein neues Online-Tool ihren Skipass nach Hause bestellen und mit der Kreditkarte verknüpfen. Beim Eintritt ins Skigebiet werde nach dem Prinzip „Pay per use“ das Skiticket automatisch von der Kreditkarte abgebucht. Dabei sei die Zugangszeit für die Ticketwahl ausschlaggebend: Wer vormittags durch die Drehkreuze gehe, bezahle ein Tagesticket. Bei einer Zugangszeit nach 11:30 Uhr belaste das System die Kreditkarte automatisch nur mit dem Betrag für einen Nachmittags-Skipass.

Extra-Komfort durch Online-Skipass

Auch beim Erwerb von Mehrtagestickets entfalle künftig das Schlange stehen. Ab Saisonstart am 09. Dezember 2016 könnten Galtür-Urlauber die personalisierten Hightech-Karten bequem vom heimischen Wohnzimmer aus bestellen und am Skigebiet angekommen direkt durchstarten. Dank schneller Lieferzeiten von ein bis zwei Werktagen sei dieser Service auch für Kurzentschlossene nutzbar. Gegen einen kleinen Aufpreis könne man mit dem neuen Online-Service sogar das Design der Hightech-Karte individuell gestalten. Ob blau, pink, gemustert oder mit Foto – erlaubt ist, was gefällt. Ein Info-Portal mit Fakten zum Skigebiet, Webcams und Events sowie ein Member-Bereich ergänzen den Komfort: Eigene Statistiken und Historien können jederzeit ganz bequem abgerufen, Bestellungen geändert oder storniert werden.

www.galtuer.com

BIld: ©Silvapark Galtür - Andre Schönherr