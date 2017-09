Südliche Weinstraße wird Mitglied der AG Barrierefreie Reiseziele in Deutschland

Unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreie Reiseziele in Deutschland (AG) arbeiten die nationalen Vorreiterregionen im barrierefreien Tourismus zusammen. Zu den bislang neun Mitgliedern stößt ein zehntes hinzu: die Südliche Weinstraße.

Der etwa 600 Quadratkilometer große Landkreis Südliche Weinstraße mit der Stadt Landau im Zentrum gilt als die Pforte zum Elsass. Mit 2000 Sonnenstunden pro Jahr ist es eine der mildesten Regionen Deutschlands. Mit 12 000 Hektar Rebfläche zählt die Südliche Weinstraße zu den wichtigsten Weinbauregionen Deutschlands.

Auch Menschen mit Behinderungen können einen attraktiven Urlaub an der Südlichen Weinstraße verbringen. Im Jahr 2015 wurde die Südliche Weinstraße als Modellregion für barrierefreien Tourismus in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Schloss Villa Ludwigshöhe, Südpfalz Therme Bad Bergzabern, Zoo Landau in der Pfalz, Museum Herxheim, Biblischer Weinlehrpfad zu Kirrweiler und Totenkopfhütte Maikammer sind einige der wichtigsten barrierefreien Ausflugsziele in der Region.

Von den Hotels und Restaurants im Landkreis sind bereits 19 nach "Reisen für Alle" zertifiziert, 13 weitere werden aktuell geprüft. Ein Novum und besonderes Highlight sind barrierefreie Weinfeste. Diese werden mit Erscheinen des neuen Weinfestkalenders 2018 erstmals publiziert. Er ist ab November 2017 bei der Zentrale für Tourismus Südliche Weinstrasse e.V. erhältlich.

Aktuell liege das Augenmerk beim Thema barrierefreier Tourismus in der Region auf dem Ausbau der touristischen Infrastruktur, der Sensibilisierung der Verantwortlichen in Gastgewerbe und Tourismus sowie im Marketing. „Wir haben gemerkt, dass es oft gar keiner großen Fördersummen, sondern einfach der Bereitschaft, weiterzudenken, bedarf, um beim Thema Tourismus für Alle voranzukommen“, erklärt Christian Bohr, Projektleiter für barrierefreien Tourismus beim Landkreis. Auch die Vernetzung mit anderen Regionen sei wichtig. „Wir können hier bundesweit nur profitieren, wenn wir alle aktiv an einem Strang ziehen.“

Die Mitgliedschaft der Südlichen Weinstraße beginnt offiziell zum 1. Januar 2018.

www.barrierefreie-reiseziele.de