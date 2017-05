Neuer Katalog "Ostfriesland - Urlaub fÃ¼r Alle" erschienen

Die Neuauflage des Katalogs „Ostfriesland – Urlaub für Alle“, die im Mai 2017 von der Ostfriesland Tourismus GmbH herausgegeben wurde, präsentiert Angebote für Menschen mit Geh-, Hör- oder Seheinschränkungen.

Wattwanderungen mit dem Wattmobil, Parks für alle Sinne, tiergestützte Angebote für Kinder: In Ostfriesland soll jeder Urlauber ein Angebot finden, das zu seinen Wünschen und Anforderungen passt. Erstmals würden hierbei Anbieter, die sich nach dem bundesweiten Erhebungs- und Zertifizierungssystem „Reisen für Alle“ zertifiziert haben, umfangreich dargestellt. Damit auch Familien mit Kindern und ältere Menschen ihren Urlaub ohne Barrieren genießen könnten, würden zudem Betriebe vorgestellt, die besonders kinderfreundlich seien oder einen großen Wert auf Service und Komfort legten.

Anhand der Kapitel Natur, Kultur, Aktiv und Wasser würden zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Region präsentiert. Neu dabei seien unter anderem die barrierefreien Angelplätze, Gästeführungen für Alle und Mehrgenerationen-Strandkörbe. Ein umfangreicher Serviceteil gibt praktische Tipps zu allen Schritten der Reiseplanung: von der An- und Abreise über Informationsmöglichkeiten bis hin zu Ansprechpartnern vor Ort. In dem Kapitel Unterkünfte findet der Gast eine Auswahl barrierefreier Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze.

Der Katalog „Ostfriesland – Urlaub für Alle“ kann kostenfrei unter www.ostfriesland.de bestellt werden.