Verein "Barrierefreie Schweiz" gegründet

Anfang Dezember 2016 wurde in Zürich der Förderverein «Barrierefreie Schweiz» gegründet. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, aktuelle Reiseinformationen für Menschen mit Behinderungen im Schweizer Tourismus strukturiert sichtbar und auf breiter Basis zugänglich zu machen.

In der Schweiz bestehe zwar bereits ein interessantes, barrierefreies Ferien- und Freizeitangebot, jedoch sei es für die Gäste oftmals schwierig, an verlässliche und aktuelle Informationen zu diesen Angeboten zu gelangen. So sei es zum Beispiel praktisch unmöglich, für eine einzelne Destination alle barrierefrei relevanten Informationen in einem System abzurufen. Ein weiteres Problem seien die unterschiedlichen Erhebungskriterien.

Der Verein «Barrierefreie Schweiz» will dieses Problem lösen, indem die Informationen vereinheitlicht und zielgerichteter weitergegeben werden. Mit der Vereinsgründung am 1. Dezember 2016 in Zürich wurde ein erster Schritt in diese Richtung vollzogen.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

Schweizer Tourismus-Verband STV, Barbara Gisi, Präsidium

hotelleriesuisse, Sonja Seiffert

Pro Infirmis, Benoît Rey

Schweizer Jugendherbergen, René Dobler

Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft, Damian Pfister

Stiftung Denk an mich, Catharina de Carvalho

Um einen Austausch zwischen den Tourismusorganisationen und die Nutzung der Synergien der einzelnen Teilprojekte der Organisationen zu gewährleisten, wird eine Geschäftsstelle errichtet. Diese übernehme die Koordination und begleite die Projekte, die eine Bündelung und Weitergabe der Informationen zur Barrierefreiheit zum Ziel habe. Mobility International Schweiz, die Fachstelle für barrierefreies Reisen, werde mit dieser Aufgabe betraut.

Das Projekt «Barrierefreie Schweiz» ist aus dem Gemeinschaftsprojekt «Ferien – zugänglich für alle» der Stiftung Denk an mich und der Schweizer Jugendherbergen entstanden. Das Ziel war es, das gesamte Angebot der Schweizer Jugendherbergen – von der Informationsbeschaffung im Internet bis hin zu den Häusern – hindernisfrei zu gestalten. Die Erweiterung dieses Ziels auf zusätzliche touristische Angebote sei nun mit der Gründung des Fördervereins «Barrierefreie Schweiz» geschehen.

Nach einer Anschubfinanzierung durch die Stiftung Denk an mich wird der Förderverein finanziell durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB unterstützt.

Gründungsmitglieder des Vereins sind: GastroSuisse, hotelleriesuisse, Mobility International Schweiz, Pro Infirmis, Schweizerische Bundesbahnen SBB, Schweizer Tourismus-Verband, Schweiz Tourismus, Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft, Schweizer Jugendherbergen, Schweizer Paraplegiker Vereinigung, Seilbahnen Schweiz, Stiftung Denk an mich, Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG, Verband öffentlicher Verkehr. Weitere Mitglieder, die den Vereinszweck unterstützen, sind willkommen.

www.swisstourfed.ch