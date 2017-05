IST-Hochschule und AIDA vergeben Stipendium

Wer hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes blicken und erfolgreich in die Tourismus-Branche einsteigen möchte, kann sich um ein Stipendium für den Bachelor-Studiengang „Tourismus Management“ der IST-Hochschule inklusive eines dreimonatigen Praktikums bei AIDA in Rostock bewerben.

Mit der Vergabe eines gemeinsamen Stipendiums wollen die IST-Hochschule für Management und AIDA Cruises ihre vor kurzem geschlossene Bildungskooperation mit Leben erfüllen – und bieten einem Interessenten eine einmalige Chance. In einem dreimonatigen Praktikum bekommt der Studierende einen Einblick in die Organisation und Vermarktung von Kreuzfahrten und beginnt gleichzeitig den Fernstudiengang „Tourismus Management“. Dörte Raasch, Director Development & Experience bei AIDA Cruises, freut sich auf die gemeinsame Aktion. „Durch das Praktikum bekommt der Stipendiat einen Einblick in die Tourismus-Branche und startet gleichzeitig ein inhaltlich passendes und praxisnahes Fernstudium. Wir sind von den Bildungsangeboten der IST-Hochschule überzeugt und freuen uns sehr darüber, einem jungen Menschen einen solchen Berufseinstieg zu ermöglichen.“

Der Bachelor-Studiengang „Tourismus Management“ eigne sich für Berufs- und Quereinsteiger. Vom ersten Semester an würden sowohl betriebswirtschaftliche als auch tourismusspezifische Inhalte vermittelt. Den theoretischen Rahmen bilden speziell für das Selbststudium aufbereitete Studienhefte. Parallel dazu werden moderne Vermittlungsformen wie Online-Vorlesungen, Online-Tutorien und Online-Übungen angeboten. Ausgewählte Module sähen Präsenzphasen vor, in denen wichtiges Praxiswissen vermittelt werde und die den Austausch mit Branchenexperten sowie Kommilitonen ermöglichten. Sowohl für Präsenzphasen als auch für Prüfungen würden verschiedene Termine angeboten, die frei gewählt werden könnten. Studierende könnten sich zudem durch verschiedene Wahlmodule individuell spezialisieren.

Bewerben kann man sich schriftlich oder per Video – der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt. Die IST-Hochschule und AIDA Cruises wählen gemeinsam eine/n Gewinner/-in aus, der am 1. Oktober 2017 das Studium beginnt. Bis Samstag, 15. Juli 2017, können sich Interessierte bewerben auf www.ist-hochschule.de.