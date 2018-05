BTE verstärkt Standort Berlin mit Junior Consultant

Neu im Team von BTE am Standort Berlin ist seit Mai 2018 Janika Schneider.

Ihr Studium der Tourismuswirtschaft hat die gebürtige Hessin an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven 2017 mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Qualitätsorientiertes Touchpoint Management im Skigebiet Feldberg“ abgeschlossen. In der Destination Hochschwarzwald konnte sie zuvor bereits als Praktikantin im Zielgruppenmanagement der „Intensiven Erleber“ praktische Erfahrungen sammeln.

Nach Ihrem Studium verbrachte Janika Schneider im Rahmen des ASA Programms drei Monate in Serbien, wo sie für den Naturpark Palić-Ludaš ein touristisches Informationskonzept für Radfahrer und Wanderer erarbeitete. Janika Schneider soll bei BTE schwerpunktmäßig die Themenfelder Marketingstrategien, Tourismuskonzepte und Destinationsentwicklung bearbeiten.

http://www.bte-tourismus.de