Jürgen Amann soll Dresden Marketing übernehmen

Der Dresdener Stadtrat hat Medienberichten zufolge entscheiden, dass Dr. Jürgen Amann neuer Geschäftsführer der Dresden Marketing GmbH (DMG) werden soll.

Bislang war Amann Kongressmanager und Prokurist der „Ingolstadt Tourismus und Kongress GmbH“. Er folgt auf Bettina Bunge, die mittlerweile die TA.SH in Schleswig-Holstein leitet. Laut DNN fiel die Entscheidung für Amann im Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung. Demnach seien mehr als 70 Bewerbungen für die ausgeschriebene Stelle eingegangen. Amann soll in seinem Konzept das Thema Exzellenz in den Fokus gestellt haben. Interimsgeschäftsführer Kai Schulz wird wieder Amtsleiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtverwaltung.

www.marketing.dresden.de