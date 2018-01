Geschäftsführungswechsel im Tropical Islands

Der Niederländer Jan Janssen übergibt die Geschäftsführung von Europas größtem tropischen Urlaubsresort an seinen Landsmann Michiel Illy.

Seit September 2017 ist Illy bereits im Unternehmen, um sich mit dem Aufgabenbereich vertraut zu machen.



Der gebürtige Amsterdamer erfülle alle Voraussetzungen, um die stetig wachsende Ferienanlage weiterzuführen. Illy begann seine Karriere bei der Konkurrenz: bei Center Parcs war er zunächst Management Trainee und arbeitete sich über mehrere Jahre zum Development Manager für alls Parc in Europa hoch. Im späteren Verlauf gründete er gemeinsam mit Kollegen eine eigene Beratungsfirma für die Entwicklung von Ferienresorts. Seine Erfahrung und sein Know-How führten ihn 2011 nach China, wo er im Rahmen eines Joint Ventures für die Entwicklung von Ferienresorts nach europäischen Vorbild verantwortlich war.

Auch nach 17 Jahren im Bereich der Produktentwicklung sei er offen für Neues: „Ich freue mich auf die Herausforderungen, die das Tropical Islands mit sich bringt. Es ist ganz wichtig, dass wir das Resort weiterentwickeln, denn die Konkurrenz in Europa schlägt nicht“, so der 51-jährige Niederländer.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde Jan Janssen von Kollegen, Geschäftspartnern und Vertretern aus der Politik verabschiedet. Er war im November 2013 ins Tropical Islands gekommen und sorgte seitdem für steigende Umsatz- und Gästezahlen. Allein in 2017 kamen 1,1 Mio. Gäste in das tropische Urlaubsparadies. Die knapp 2.000 Gästebetten sind ganzjährig im Durchschnitt zu 85 Prozent ausgelastet.

Das langjährige Aufsichtsratsmitglied Joachim Hagemann zeigt sich in seiner Rede zuversichtlich, mit Michiel Illy einen geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Noch in diesem Jahr will der neue Chef die Umsetzung weiterer Projekte auf dem Gelände des Tropical Islands Resorts vorantreiben. Dazu gehören der Bau exklusiver Unterkünfte sowie die Erweiterung der Aktivitäten im Dome und im Außengelände. So können sich Gäste auf eine neue Spielwelt für Kinder, Bogenschießen für alle Altersgruppen und einen Streichelzoo freuen. Darüber hinaus soll es für kleine und große Gäste ein Unterhaltungsprogramm geben.

www.tropical-islands.de

Bild: © Dietmar Gust