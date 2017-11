Schweiz: STV-Präsident Dominique de Buman wird Nationalratspräsident

Der Schweizer Tourismus-Verband ist erfreut über den Entscheid des Nationalrates, Dominique de Buman zum Nationalratspräsidenten zu ernennen. Der Schweizer Tourismus befinde sich in einer sensiblen Phase und brauche mehr denn je eine starke politische Stimme.

Als Präsident nicht nur des Schweizer Tourismus-Verbandes, sondern auch von Seilbahnen Schweiz hat Dominique de Buman die Tourismusbranche in den letzten Jahren stets tatkräftig unterstützt und ist als einer der wichtigsten politischen Interessensvertreter des Tourismus im Parlament aufgetreten. Als Dachverband der Tourismusbranche vertritt der STV die politischen Interessen des Tourismus und seiner Leistungsträger. Daher ist es für den STV essenziell, eine gute und direkte Verbindung zum Parlament zu pflegen. Dominique de Buman habe seine Funktion als Bindeglied zwischen den touristischen Verbänden und der Politik seit seiner Wahl zum STV-Präsidenten 2009 mit viel Herzblut wahrgenommen und habe sich als Nationalrat aktiv dafür eingesetzt, die Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft zu verbessern.

Der Schweizer Tourismus, besonders in den alpinen Regionen, muss seit einigen Jahren zahlreiche Hürden überwinden und wird in Zukunft mit noch größeren Herausforderungen zu kämpfen haben. Die Frankenstärke, kürzere schneearme Winter und die Konkurrenz aus dem umliegenden Ausland sind nur einige der Gründe, warum die Logiernächte und Skier-Days seit Jahren abnehmen. Die Digitalisierung und die damit einhergehende Globalisierung und besonders auch der Klimawandel sind die großen Herausforderungen, mit denen der Tourismus zurzeit konfrontiert ist und auch in Zukunft sein wird. Damit die Schweiz ein attraktives Tourismusland bleibt und somit auch einen beträchtlichen Beitrag zur Volkswirtschaft leisten kann, braucht es die Unterstützung der Regierung. Der STV hofft, dass die Wahl von Dominique de Buman zum Nationalratspräsidenten dem fragilen Schweizer Tourismus helfen wird, an politischem Gewicht und allgemeiner Aufmerksamkeit zu gewinnen.

