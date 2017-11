Geschäftsführerwechsel bei der Ruhr Tourismus GmbH

Die Ruhr Tourismus GmbH hat einen neuen nebenamtlichen Geschäftsführer. Als Nachfolger von Dr. Eva- Maria Hubbert folgt Thorsten Kröger.

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR) hat in ihrer Sitzung am 06.10.2017 beschlossen, Thorsten Kröger zum neuen nebenamtlichen Geschäftsführer der RTG zu bestellen. Er bringt aufgrund seiner kaufmännischen Ausbildung, seiner jahrelangen operativen Tätigkeit bei der Bochumer Veranstaltungsgesellschaft, schwerpunktmäßig in der Jahrhunderthalle Bochum sowie seiner bisherigen nebenamtlichen Geschäftsführerfunktion beim Freizeitzentrum Kemnade ideale Voraussetzungen mit, die Geschäftsführung der RTG zu ergänzen. Axel Biermann bleibt hauptamtlicher Geschäftsführer.

Thorsten Kröger ist in hauptamtlicher Funktion beim RVR beschäftigt. Damit sei gewährleistet, dass die bisherige enge Verzahnung sowie der enge Austausch zwischen RTG und RVR weiterhin auf höchster Ebene stattfinden. Thorsten Kröger: „Ich freue mich gemeinsam mit dem Team der RTG die Metropole Ruhr als TOP- Reiseziel weiter zu positionieren.“

Die bisherige Geschäftsführerin, Dr. Eva-Maria Hubbert, hat das Unternehmen verlassen, da sie in ihrer Funktion als Kämmerin der Stadt Bochum die Geschäftsführung nicht mehr ausüben kann. Über sechs Jahre hat sie mit Axel Biermann gemeinsam das Unternehmen erfolgreich geleitet.

Das Vertragsverhältnis des hauptamtlichen Geschäftsführers Axel Biermann wurde fristgerecht durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der RTG um weitere fünf Jahre verlängert. Er ist somit bis zum 30.06.2023 als Geschäftsführer bestellt.

Logo der Ruhr Tourismus GmbH in neuem Gewand

Im Zuge der Standortmarketingkampagne der Metropole Ruhr nutzen der Regionalverband Ruhr (RVR) sowie die Beteiligungsgesellschaften zukünftig ein neues Logo. Das Basismotiv, angepasst an den Umriss der Metropolregion Ruhr, wird um die Zuständigkeit des jeweiligen Unternehmens erweitert. Das neue Design soll die Repräsentation der Region nach außen vereinheitlichen und zusammenführen. Hinter den Zusätzen Business und Tourismus stehen dann entsprechend die Business Metropole Ruhr GmbH und die Ruhr Tourismus GmbH.

http://www.ruhr-tourismus.de/