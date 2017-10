Susanne Schlung übernimmt Marketingleitung der TMBW

Am 1. Oktober hat Susanne Schlung als Elternzeitvertretung für Christine Schönhuber die Marketingleitung der TMBW übernommen.

Die gebürtige Stuttgarterin arbeitete nach einer Ausbildung zur Hotelfachfrau und einem Tourismusstudium in Heilbronn für verschiedene Hotels und Reiseveranstalter in leitenden Positionen, darunter für Thomas Cook und Ameropa. Dort lagen ihre Schwerpunkte neben der Bereichsleitung Touristik / Marketing in den Bereichen Produktstrategie, -Entwicklung und -Planung sowie im Hoteleinkauf. Parallel dazu bildete sie sich als Trainerin und Coach weiter und machte sich anschließend als Tourismus-Consultant, Dozentin und Seminarleiterin selbstständig.

www.tourismus-bw.de