Österreichisches Agentur-Trio sichert sich Etat von Jena Tourismus

Die Bregenzer Digitalagentur TOWA setzt in Zusammenarbeit mit der Contentagentur „Contentstudio“ und der Werbeagentur „zurgams“ die digitale Neuausrichtung der deutschen Universitätsstadt Jena um.

Ein neuer Internetauftritt und emotionale Geschichten sind die ersten Maßnahmen, die im Rahmen der Tourismusstrategie der Universitätsstadt Jena umgesetzt werden. Bei der diesbezüglichen Ausschreibung konnte sich ein Zusammenschluss österreichischer Agenturen klar behaupten. Die Digitalagentur TOWA mit Sitz in Bregenz (Vorarlberg) zeigt sich dabei federführend für die neue Website und die Digital-Strategie verantwortlich. Das Contentstudio mit Sitz im benachbarten Schwarzach sorgt für die Erstellung emotionaler Geschichten – und das dazugehörende Printjournal erlebt ein Re-Design aus der Feder der Kommunikationsagentur zurgams in Dornbirn.

Das eingereichte Konzept orientierte sich deutlich am Begriff „Lichtstadt“, in Anspielung auf die lichtbasierten Technologien, die Jena seit über 150 Jahren prägen. Das zeigte sich am dynamischen Farbverlauf der neuen Website, der zukünftigen User-Experience und auch bei den Interviews mit lokalen Persönlichkeiten (die bereits im Vorfeld entstanden und in die Präsentation eingebaut wurden). „Die Gestaltungsidee, die technisches Features, aber auch das Konzept, unsere Kernthemen anhand persönlicher Geschichten zu erzählen, haben uns wirklich begeistert“, so Carsten Müller, stellv. Werkleiter bei JenaKultur. „Gefallen hat uns auch der Umgang mit unserer Geschichte und unserer Vision. Wir wollen Jena nicht nur für Gäste attraktiver machen, sondern unsere Stadt auch als wunderbaren, sympathischen Lebensstandort vermitteln.“

www.towa.at