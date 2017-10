Corinne Miseer verstärkt Dresden Marketing GmbH

Am 1. Oktober 2017 hat Corinne Miseer die Leitung der Abteilung Marktforschung und Tourismusmarketing bei der Dresden Marketing GmbH (DMG) übernommen – als Elternzeitvertretung für Ina Duckstein.

Seit 2011 war Miseer Direktorin für Vertrieb und Marketing des 5-Sterne Hotels Swissotel Dresden am Schloss, das seit Mai 2017 als Hyperion Hotel Dresden am Schloss firmiert. „Corinne Miseer ist eine national und international geschätzte Marketing- und Vertriebsexpertin. Sie verfügt über exzellente Marktkenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Dresden und der Region. Durch ihre beruflichen Stationen kennt sie gerade den russischen Markt sehr gut, einen der wichtigsten Auslandsmärkte für den Dresden Tourismus. Daher sind wir sehr glücklich, dass wir Frau Miseer für unser Unternehmen gewinnen konnten“, sagt Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der DMG.

Miseer hat 2010 bis 2011 die Eröffnung und Positionierung das Radisson Royal Hotel in Moskau erfolgreich begleitet, nachdem sie – auch als Director Sales & Marketing – sechs Jahre für das Radisson Blu Gewandhaus Dresden tätig war. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, gemeinsam mit dem Team aus zunächst vier und ab dem kommenden Jahr sechs Kolleginnen und Kollegen die gesamte Reisedestination Dresden Elbland im In- und Ausland zu vermarkten. Aktuelle Veränderungen im Informations-, Buchungs- und Reiseverhalten müssen aufgegriffen werden und in der zukünftigen Marktbearbeitung Berücksichtigung finden. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Arbeit wird die intensive Zusammenarbeit mit der Hotellerie sein, die Unterstützung bei der erfolgreichen Umsetzung des 44. Germany Travel Mart™ 2018 in Dresden und die Marketingkooperation mit dem Tourismusverband Sächsisches Elbland e.V.“, sagt Miseer abschließend.

www.marketing.dresden.de

© Jo Zeitler