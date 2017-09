Schwarzwald: Neuer Geschäftsführer Hansjörg Mair startet

Anfang September nahm der neue Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) erstmals auf dem Chefsessel in der Heinrich-von-Stephan-Straße in Freiburg Platz.

Der neue Leiter der Dach- und Marketingorganisation des Tourismus im Schwarzwald ist ein gebürtiger Südtiroler. Hansjörg Mair war seit 2001 Geschäftsführer des Tourismusverbandes Südtirols Süden mit Sitz in Bozen.

Der 49-jährige Südtiroler war maßgeblich an der Entwicklung und Positionierung der Marke Südtirol beteiligt und ihm oblag das Management des Vermarktungsnetzwerkes Südtirol. Die Produkte „Wein & Genuss“, die Weinstraßenwochen oder die Weinsafari entlang der Südtiroler Weinstraße hat er entwickelt.

Für Aufsichtsratsvorsitzende Landrätin Dorothea Störr-Ritter ist „mit Herrn Mair ein hervorragender Nachfolger für Herrn Krull gefunden. Er bringt ein breites Erfahrungsspektrum in der Führung eines Verbandes und einer starken Marke mit.“ Landrat Frank Scherer hob als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Mairs langjährige Erfahrung in der Tourismusentwicklung einer bedeutenden Region hervor. „Südtirols Süden ist zwar kleiner als die Ferienregion Schwarzwald, aber durchaus vergleichbar – sowohl was die Vielfalt der Landschaft als auch was die Breite des Angebotes anbelangt.“ Beide Vorsitzende sind zuversichtlich: „Mit diesen Erfahrungen und dem Team der STG kann Herr Mair unsere Ferienregion auch in einem immer anspruchsvolleren Wettbewerbsumfeld an der Spitze halten.“

Mair hat nach seinem Diplom als Touristikkaufmann an der Universität St. Gallen/Schweiz Destinationsmanagement studiert. Der kommunikationsstarke Marketingfachmann ist seit Jahren auch in der deutschen Tourismus-Community gut vernetzt. Als seine persönlichen Interessen nennt er Outdoorsport, Reisen, Architektur, Essen und Trinken sowie Design.

Die STG ist national und international für das touristische Marketing der 11.100 km² großen Ferienregion Schwarzwald zuständig. Unterstützt wird die STG vom Land Baden-Württemberg, den Landkreisen, Kommunen und Wirtschaftspartnern. In der Hauptgeschäftsstelle in Freiburg und einer Außenstelle in Pforzheim arbeiten 30 STG-Angestellte. Das Jahresbudget liegt bei rund 4,12 Mio. EUR. Seit Jahren kann die STG steigende Gästezahlen für die Ferienregion vermelden: 2016 übernachteten in den statistisch erfassten Betrieben ab zehn Betten 5,78 Mio. Bundesbürger und 2,34 Mio. Gäste aus dem Ausland insgesamt 21,54 Mio. Mal. Das war ein neuer Allzeitrekord. Mit den Übernachtungen in Betrieben mit weniger als zehn Betten, Zweitwohnungen und im Dauercamping mit berücksichtigt, ergibt sich eine Gesamtzahl von über 38,8 Mio. Übernachtungen. Der Bruttoumsatz aus dem Tourismus belief sich in der Ferienregion 2016 auf 6,14 Milliarden Euro. Der Tourismus sichert in der Region damit mehr als 511.000 Arbeitsplätze.

http://www.schwarzwald-tourismus.info

Bild: © Schwarzwald Tourismus