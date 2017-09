Doppelgeschäftsführung im Tourismusverband Sankt Johann–Alpendorf

Im Tourismusverband Sankt Johann-Alpendorf übernimmt ab September ein Führungs-Duo die touristischen Angelegenheiten. Stefanie Mayr und Hannes Rieser bekleiden die Doppelgeschäftsführung und leiten die Tourismusdestination Sankt Johann–Alpendorf in Zukunft gemeinsam.

Die neue Geschäftsführung zeichne sich demnach einerseits durch einen hohen Erfahrungsschatz aus und bringe andererseits neue Impulse ein. Hannes Rieser aus Dorfgastein leitete die letzten 11 Jahre erfolgreich den Tourismusverband Sankt Johann-Alpendorf und kann auf viel Erfahrung und Know-How zugreifen. In Zukunft werde er in gewohnter professioneller Art für die kaufmännischen und verwaltungstechnischen Angelegenheiten federführend sein.

Stefanie Mayr ist die neue Kraft im Führungsteam. Die 27-jährige Goldeggerin könne trotz ihrer jungen Jahre schon viel Erfahrung im Tourismus vorweisen und bringe hohe Kompetenzen im Bereich Marketing und Presse mit. Nach ihrem Studium an der Technischen Hochschule Regensburg startete Stefanie Mayr ihre berufliche Laufbahn bei der Gastein Tourismus GmbH, wo sie für den Bereich Marketing und Presse für Zentral- und Osteuropa zuständig war. Nach einem Zwischenstopp bei der PR-Agentur Brilliant Communications sowie der Salzburg Wohnbau GmbH kehrte sie vor rund zwei Jahren wieder in den Tourismus zurück und war Verantwortliche für Presse & PR im Tourismusverband Saalbach Hinterglemm. Im Tourismusverband Sankt Johann–Alpendorf soll sie die Bereiche Marketing und Presse übernehmen und ihre Erfahrung, die sie in zwei der größten Österreichischen Tourismusdestinationen gesammelt hat, einfließen lassen.

Stefanie Mayr: „Ich bin sehr glücklich über meine neue Position als Geschäftsführerin des Tourismusverbands Sankt Johann–Alpendorf. Durch meine schulische Ausbildung am Elisabethinum und durch die Nähe zu meinem Heimatort habe ich die touristischen Entwicklungen in Sankt Johann mit Interesse verfolgt. Ich sehe meine Hauptaufgaben in einer kontinuierlichen und nachhaltigen Umsetzung der Marken- und Destinationsentwicklung sowie in der Entwicklung eines strategischen Marketings. Ich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Rieser, da ich ihn beruflich und persönlich sehr schätze und wir uns meiner Meinung nach perfekt ergänzen.“

Hannes Rieser: „Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit Stefanie Mayr die Geschäftsführung in Sankt Johann – Alpendorf weiterführen kann. Mit Frau Mayr wird eine top ausgebildete und mit viel Erfahrung ausgestattete Kollegin in unser Team kommen. Gemeinsam werden wir weiterhin für Sankt Johann-Alpendorf unser Bestes geben!“

http://www.sanktjohann.com

Bild: Atelier Walter Ozclon