ADAC wird neues Mitglied im DRV

Der ADAC e.V. ist dem DRV beigetreten und will sich in verschiedenen Gremien des Branchendachverbandes engagieren.

„Wir begrüßen den ADAC sehr herzlich in unserem Kreis. Ich freue mich auch sehr, viele neue mittelständische Veranstalter, Reisebüros und Dienstleister im DRV willkommen heißen zu dürfen. Sie alle stärken unsere Gemeinschaft weiter“, sagt DRV-Hauptgeschäftsführer Dirk Inger über die Neuzugänge.

Seit Anfang des Jahres hätten sich zahlreiche weitere Unternehmen dem Deutschen ReiseVerband (DRV) angeschlossen. Darunter mittelständische Reisebüros genauso wie Reiseveranstalter und Dienstleister der Touristik. Neben dem ADAC und weiteren Unternehmen seien kürzlich Veranstalter Anex Tour und Backoffice-Anbieter Z.i.e.l. dem DRV beigetreten.

„Optimale Angebote in allen relevanten Mobilitätsbereichen für unsere knapp 20 Millionen Mitglieder zu schaffen, das ist unser Antrieb auf dem Weg des ADAC vom erfolgreichen Pannenhelfer zum digitalen Mobilitätshelfer. Innovative touristische Services stehen bei uns auf der Prioritätenliste ganz oben, deswegen rundet die Mitgliedschaft des ADAC im DRV die touristische Interessenvertretung für unsere Mitglieder sinnvoll ab“, so Kurt Heinen, ADAC-Vizepräsident für Tourismus.

Als Interessenvertreter arbeite der ADAC in nationalen und internationalen Gremien und Verbänden mit. In dieser Funktion beobachte er die touristischen Entwicklungen und setze sich beispielsweise gemeinsam mit dem DRV für die Entzerrung der Sommerferien in Deutschland ein.

www.drv.de/mitgliedschaft/neue-drv-mitglieder