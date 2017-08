Düsseldorf Tourismus GmbH beruft dritten Geschäftsführer

Ole Friedrich hat zum 1. August 2017 seine Tätigkeit als dritter Geschäftsführer der Düsseldorf Tourismus GmbH (DT) aufgenommen und komplettiert damit die Geschäftsführung.

Diese bestand bisher aus Frank Schrader und Hans-Jürgen Rang. Friedrich, geboren am 24. Juni 1966 in Hamburg, ist bereits seit Januar 2006 als Head of Marketing Communications bei der DT tätig, seit April 2009 darüber hinaus auch als Prokurist.

„Als erfahrener Kommunikationsexperte setzt Ole Friedrich bereits seit über zehn Jahren in Zusammenarbeit mit seinem Team erfolgreiche Kommunikationskonzepte für die Tourismusdestination Düsseldorf um“, sagt Frank Schrader, Geschäftsführer der Düsseldorf Tourismus GmbH. „Mit seinen umfassenden Kenntnissen in den Bereichen der strategischen Markenführung, Strategie- und Konzeptentwicklung für B2C- und B2B-Kommunikationskampagnen und der Steuerung der internen Abläufe zur Realisierung von Werbemaßnahmen wird er die gesamte DT optimal unterstützen und die gute Arbeit des Unternehmens fortführen können“, so Schrader weiter.

Ole Friedrich: „Der Tourismusmarkt entwickelt sich schneller als je zuvor. Konsumentenbedürfnisse ändern sich grundlegend. Neue Dienstleister und Produkte kommen auf den Markt und etablierte Businessmodelle müssen hinterfragt werden. Ich freue mich darauf, mich diesen Herausforderungen gemeinsam mit den qualifizierten Kolleginnen und Kollegen der DT zu stellen und meine Wahlheimat Düsseldorf weiterhin als Metropole mit Strahlkraft im In- und Ausland präsentieren zu können.“

https://www.duesseldorf-tourismus.de/