Neuer Geschäftsführer für die Schwarzwald Tourismus GmbH

Neuer Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) wird der Südtiroler Hansjörg Mair.

Christopher Krull, der die Dach- und Marketingorganisation des Tourismus im Schwarzwald seit ihrer Gründung 2002 leitete, wechselt im August ins Allgäu. Zu seinem Nachfolger beriefen Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der STG am Mittwoch (12. Juli) Hansjörg Mair. Der bisherige Geschäftsführer von Südtirols Süden in Bozen tritt die Stelle in Freiburg zum 1.09.2017 an.

Der 49-jährige Südtiroler leitet den Tourismusverband Südtirols Süden seit 2001. Er war an der Entwicklung und Positionierung der Marke Südtirol beteiligt und bis zuletzt oblag ihm das Management des Vermarktungsnetzwerkes Südtirol. Die Produkte „Wein & Genuss“, die Weinstraßenwochen oder die Weinsafari entlang der Südtiroler Weinstraße hat er entwickelt.

Für Aufsichtsratsvorsitzende Landrätin Dorothea Störr-Ritter ist „mit Herrn Mair ein hervorragender Nachfolger für Herrn Krull gefunden. Er bringt ein breites Erfahrungsspektrum in der Führung eines Verbandes und einer starken Marke mit.“ Landrat Frank Scherer hob als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Mairs langjährige Erfahrung in der Tourismusentwicklung einer bedeutenden Region hervor. „Südtirols Süden ist zwar kleiner als die Ferienregion Schwarzwald, aber durchaus vergleichbar – sowohl was die Vielfalt der Landschaft als auch was die Breite des Angebotes anbelangt.“ Mair habe im Tourismusverband Südtirols Süden beispielhaft Tourismus- und Weinwirtschaft zusammengeführt, die Digitalisierung erfolgreich vorangetrieben und interessante Kooperationen zuwege gebracht. Beide Vorsitzende sind sich sicher: „Mit diesen Erfahrungen und der STG kann Herr Mair unsere Ferienregion auch in einem immer anspruchsvolleren Wettbewerbsumfeld an der Spitze halten.“

Bis zu Mairs Dienstantritt in Freiburg leitet Krulls Stellvertreterin Karén Weber als Interimsgeschäftsführerin die Marketingorganisation von Deutschlands größter Ferienregion.

www.schwarzwald-tourismus.info

Bild: © 2017 Schwarzwald Tourismus GmbH