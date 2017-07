Markus Hoßfeld wird neuer Geschäftsführer des Tourismusregion Coburg.Rennsteig

Der Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. hat einen neuen Geschäftsführer. Markus Hoßfeld übernimmt ab Mitte August die Leitung des länderübergreifenden Tourismusvereins.

Der 53-Jährige, der seit drei Jahren im ost-hessischen Schotten als GmbH-Geschäftsführer im Bereich Tourismus tätig war, freut sich auf seine neuen Herausforderungen in der Region. Markus Hoßfeld stammt aus Fulda, kennt sich aber bestens in Oberfranken aus. Er studierte Politologie mit Kommunikationswissenschaften / Journalistik und Soziologie an der Universität Bamberg und arbeitete anschließend projektbezogen in Forchheim. „Wer mit dem Blick von außen auf eine Region schaut, nimmt deren Schönheiten eher wahr als manch ein Einheimischer. Ich kenne die Gegend von meiner Studienzeit. Es hat sich seither unheimlich viel getan! Umso mehr freue ich mich darauf, in Zukunft dazu beizutragen, die Tourismusregion Coburg.Rennsteig weiter nach vorne zu bringen“, so der Tourismusmanager.

Hoßfeld löst Michael Amthor ab, der bisher, neben seiner Funktion als Betriebsleiter Tourismus und Stadtmarketing / Citymanagement Coburg, die Geschicke des Vereins leitete. Als Geschäftsführer war er maßgeblich an der Erarbeitung der gemeinsamen Tourismus- und Marketingkonzeption für die Destination Coburg.Rennsteig beteiligt, die in enger Zusammenarbeit mit der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH und touristischen Akteuren aus der Region entstanden ist.

Auf ihrer Basis sind erste Projekte, wie die Homepage www.coburg-rennsteig.de umgesetzt worden. Zusammen mit weiteren Marketingmaßnahmen in Form von speziellen Urlaubsprospekten und Messeauftritten zeichnen sich im noch jungen Tourismusverein erste Tendenzen für die künftige Entwicklung ab.

Der neue Geschäftsführer wird mit Beginn seiner Tätigkeit zusammen mit seinem Team der Geschäftsstelle des Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. ins Landratsamt umziehen und noch kürzere Wege zum Vereinsvorsitzenden nutzen können. Dementsprechend freut sich Landrat Michael Busch auf die enge Zusammenarbeit mit dem touristischen Team unter einem Dach: „Mit unserer schlagkräftigen Tourismuseinheit bieten wir unseren Gästen seit zwei Jahren das Beste aus Thüringen und dem Frankenland. Vereint im Landratsamt können wir uns noch besser austauschen und vernetzen, zumal bei uns schon andere Regionalinitiativen, wie z.B. unser Regionalmanagement, zuhause sind.“

Zusammen mit seinen Vorstandskolleginnen, Landrätin Christine Zitzmann (Sonneberg) und Bürgermeisterin Dr. Birgit Weber (Coburg) setzt Busch auf die gute Vernetzung der Akteure und die Bündelung der Marketingmaßnahmen. Das alles mit dem Ziel, in Zukunft noch mehr Gäste für den Tourismusraum zu begeistern.

Die Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. (Gründung Juli 2015) ist eine länderübergreifende Kooperation, die sich aus Vereinsmitgliedern aus den Landkreisen Coburg (Bayern) und Sonneberg (Thüringen) sowie der Stadt Coburg (Bayern) zusammensetzt. Dazu gehören die Gebiete vom Coburger Itzgrund bis zur Glasbläserstadt Lauscha und von Bad Rodach bis zum Rennsteig. Gemeinsam soll der Tourismus durch eine enge Verzahnung der einzelnen Angebote aller Mitglieder gefördert und ausgebaut werden.