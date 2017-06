Seit dem 1. April 2017 ist Andrea Fröbel neue Geschäftsführerin des Travel Industry Club.

Nach über 16 Jahren in der Touristikbranche, u.a. beim Reiseveranstalter, im Reisebüro, in einer Eventagentur und in der Tochtergesellschaft des Deutschen ReiseVerbandes, freut sie sich nun auf neue Herausforderungen beim TIC und die Zusammenarbeit mit dem Präsidium, den Mitgliedern und der Geschäftsstelle.

Andrea Fröbel kommt von der Dienstleistungstochter DRV Service GmbH des Deutschen ReiseVerbandes, wo sie seit 2010 tätig war. Seit 2012 hatte sie bei der DRV Service GmbH die Funktion der Teamleiterin Veranstaltungen, Seminare und Marketing und war damit für das gesamte Veranstaltungs- und Sponsorenmanagement des DRV verantwortlich.

Andrea Fröbel habe sich nicht nur zum Ziel gesetzt das Profil des TIC wieder zu schärfen, sondern auch die Zufriedenheit der Mitglieder und Partner durch hochwertige Veranstaltungen zu steigern . Außerdem möchte Sie eine zuverlässige Ansprechpartnern für die Mitglieder und Partner sein und das Team in der TIC Geschäftsstelle festigen.

“Der TIC unterscheidet sich von anderen Unternehmen durch eine sehr hohe Innovationskraft durch die vielen Mitglieder, insbesondere im Think Tank. Schnelles Agieren, mit dem Ziel, Vorreiter und Impulsgeber für die Branche zu sein, macht uns sehr dynamisch.” meint Andrea Fröbel.

www.travelindustryclub.de